Günstiger Fitnesstracker: Das Xiaomi Mi Band 3 ist in Arbeit

So gut wie sicher: Das Xiaomi Mi Band 2 erhält einen Nachfolger

Die Mi-Armbänder von Xiaomi richten sich an alle, die nicht viel Geld für einen ordentlichen Fitnesstracker ausgeben wollen. Das Xiaomi Mi Band 3 wird diese Tradition offenbar fortsetzen. Wie Leak-Experte Roland Quandt berichtet, hat das Wearable nun die Bluetooth-Zertifizierung erhalten.

Die Zertifizierung verrät zwar nicht viel über die technischen Spezifikationen des Xiaomi Mi Band 3, bestätigt aber zumindest seine Existenz. Dem Eintrag auf der Webseite Launch Studio zufolge unterstützt das Fitnessarmband Bluetooth 4.2. Die Modellnummer soll XMSH05HM lauten. Für die Herstellung ist offenbar das Unternehmen Huami zuständig, eine Tochterfirma von Xiaomi.

Technische Spezifikationen unklar

Auch wenn es bislang noch keine weiteren Informationen zu Ausstattung und Features des Xiaomi Mi Band 3 gibt, könnt ihr davon ausgehen, dass das Fitnessarmband die für Geräte dieser Art üblichen Funktionen mitbringen wird. Der Vorgänger bietet beispielsweise einen Herzfrequenzsensor sowie einen Schrittzähler. Außerdem überwacht er eure Schlafphasen. Warum das Mi Band 2 eine gute Wahl für euch ist, wenn ihr ein günstiges Fitnessarmband sucht, erfahrt ihr in unserem Test.

Was das Xiaomi Mi Band 3 kann und wie viel es kosten wird, könnten wir auf dem MWC 2018 erfahren. Denn der Hersteller hat bekannt gegeben, dass er auf dem Mobile World Congress vertreten sein wird. Neben einem neuen Fitnesstracker könnte Xiaomi in Barcelona auch neue Smartphones vorstellen. Zu den Kandidaten dafür zählt in erster Linie das Xiaomi Mi Mix 2S.