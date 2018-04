Xiaomi Mi Band 3 könnte bald enthüllt werden

Lange müssen wir wohl nicht mehr warten, bis das Xiaomi Mi Band 3 offiziell ist. Der chinesische Hersteller hat ein Bild veröffentlicht, mit dem er einen kommenden Fitnesstracker anteasert. Offenbar wird sich das Modell in einem Punkt grundlegend von seinem Vorgänger unterscheiden.

Auf Twitter hat Xiaomi ein Foto veröffentlicht, auf dem wir sehr wahrscheinlich das Xiaomi Mi Band 3 sehen. Ihr findet die Abbildung am Ende des Artikels. Die Form des Wearables erinnert stark an den Vorgänger, jedoch gibt es einen Unterschied: Ein physischer Button ist offenbar nicht vorhanden. Zumindest ist auf dem Foto keiner erkennbar. Laut GizmoChina könnte der Fitnesstracker auch an der Seite keine Taste besitzen. Grund für diese Annahme sei auch, dass Xiaomi-Chef Lei Jun bei der Präsentation des Gaming-Smartphones Black Shark mit einem noch nicht offiziell vorgestellten Wearable gesichtet wurde. Und auch in diesem Fall war anscheinend keine Taste an dem Modell sichtbar.

Wischgesten statt Button

Die mutmaßlich fehlende Taste ersetzt der Hersteller angeblich durch Wischgesten. In geleakten Screenshots aus der zum Fitnesstracker dazugehörigen Smartphone-App soll es eine Anleitung zu dieser Gestensteuerung geben. Demnach wird der Bildschirm etwa durch Wischen nach oben entsperrt. Um Auswahlen oder Einstellungen zu bestätigen, sei ein längerer Tipp auf das Display nötig.

Angeblich ist das Xiaomi Mi Band 3 mit einem Herzfrequenzmesser ausgestattet. Zudem könnte es nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt sein. Das Touch-Display soll Inhalte in Farbe darstellen. Mitte Mai 2017 hat der chinesische Hersteller das Mi Band 2 vorgestellt. Es könnte also sein, dass der Nachfolger in wenigen Wochen offiziell ist.