Xiaomi Mi Band 3: Update bringt deutsche Sprache und Nachtmodus

Das Mi Band 3 kann bei Dunkelheit nun in den Nachtmodus geschaltet werden

Das Xiaomi Mi Band 3 bietet nach einem neuen Update deutsche Sprache. Außerdem spendiert die neue Firmware dem Fitness-Wearable einen Nachtmodus, der euch das Gerät bei Dunkelheit besser bedienen lässt.

Fremdsprachen ade: Mit der aktualisierten Mi-Fit-App in der Version 3.4.6 bekommt ihr jetzt ein Xiaomi Mi Band 3, das ihr komplett auf Deutsch bedienen könnt. Noch lässt sich das dafür notwendige Update nur über das Android-App-Archiv APKMirror beziehen, der Google Play Store stellt bisher nur die ältere Version 3.4.4 bereit. Habt ihr die neue App aber erst einmal installiert, aktualisiert sich das Wearable und präsentiert sich direkt in der Sprache eures Smartphones. Die Firmware soll nach der Aktualisierung die Kennung 1.3.0.8 haben.

Neuer Nachtmodus verdunkelt Display des Xiaomi Mi Band 3

Ein weiteres Feature, das mit mit dem neuen Update für das Xiaomi Mi Band 3 kommt, ist der Nachtmodus. Der schraubt die Helligkeit des Displays eures Fitness-Wearable herunter, so dass es bei Dunkelheit besser abzulesen ist. Ihr könnt Uhrzeiten festlegen, zu denen der Modus aktiviert beziehungsweise deaktiviert wird. Oder ihr stellt es so ein, dass die Verdunkelung des Displays mit dem Untergehen und Aufgehen der Sonne synchron geschaltet wird.

Xiaomis Fitness-Tracker wie das Mi Band 3 sind sehr erfolgreich. Nach Apple verkauft der chinesische Hersteller die meisten Wearables weltweit. Im Gegensatz zu Apple überzeugt Xiaomi vor allem mit einem günstigen Preis. So gibt es das Mi Band 3 in Deutschland bereits für rund 30 Euro. Wie gut das günstige Fitnessarmband wirklich ist, haben wir in unserem Test untersucht.