Xiaomi Mi Band 4 ist da: Großes Farbdisplay, kleiner Preis

Mit dem Xiaomi Mi Band 4 erwartet euch ein neuer Fitnesstracker, der euch durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen soll. Das Gadget sieht nur auf dem ersten Blick exakt wie sein Vorgänger aus – denn der Hersteller hat sich einige Neuerungen einfallen lassen.

Auf der Vorderseite besitzt das Xiaomi Mi Band 4 ein AMOLED-Display, das 0,95 Zoll in der Diagonale misst. Im Vergleich zum Mi Band 3 hat sich etwas an der Anzeige deutlich geändert: Das Wearable zeigt euch Inhalte in Farbe an – vorbei ist die Zeit, in der die Mi-Band-Reihe auf einen Schwarz-Weiß-Screen setzte. Zudem ist der neue Bildschirm laut 9to5Google deutlich heller. Die Gerüchte haben sich also bewahrheitet.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy Watch Active

Zum Schwimmen geeignet

Das Xiaomi Mi Band 4 ist offenbar nicht nur an Land euer Fitnessbegleiter: Bis zu einer Tiefe von 50 Metern ist das Wearable wasserdicht. Entsprechend findet sich auch "Schwimmen" unter den möglichen Aktivitäten. Viele Trainings soll das Gadget auch automatisch erkennen und tracken.

Wenn ihr während des Trainings gerne ein paar Songs hört, könnt ihr euch zudem über eine Musiksteuerung freuen. Auch dieses Feature hat der Vorgänger noch nicht im Angebot. Dank Pulsmessung behaltet ihr auch eure Herzrate im Blick. Gibt es Auffälligkeiten, warnt euch das Xiaomi Mi Band 4 auch automatisch.

Mi Band 4 mit beeindruckender Akkulaufzeit

Auch wenn ihr euren Puls durchgehend trackt, soll die Akkulaufzeit über 20 Tage lang sein. Ist die Energie erschöpft, ist das Aufladen eine leichte Sache: Der für Strom zuständige Anschluss befindet sich an der Unterseite – ihr müsst also nicht erst den Tracker vom Armband trennen, sobald ihr ihn mit Energie versorgen wollt. Innerhalb von zwei Stunden soll das Mi Band 4 dann wieder komplett geladen sein.

Es erscheint zwar noch eine Variante des Wearables mit NFC-Chip, doch in Europa dürfte kontaktloses Bezahlen mit dieser nicht möglich sein. In unserer Region gibt es den damit verknüpften Dienst Alipay nicht. Demnach ist es wahrscheinlich, dass ihr hierzulande nur die Variante ohne NFC erhalten werdet. Und diese könnte äußerst günstig sein.

In China wird das Xiaomi Mi Band 4 umgerechnet zum Preis von 21,60 Euro erhältlich sein. In Deutschland dürfte das Gerät daher für weniger als 50 Euro in den Handel kommen. Wann das Mi Band 4 erscheint, ist noch nicht bekannt. Schon in wenigen Wochen könnte der Marktstart in Europa allerdings erfolgen.