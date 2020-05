Fitnesstracker als Gesundheits-Gadget: Das Xiaomi Mi Band 5 soll zahlreiche interessante Features an Bord haben. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Release-Datum – angeblich erscheint das Armband schon in naher Zukunft.

Unter anderem soll das Xiaomi Mi Band 5 den Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) des Trägers ermitteln können, berichtet TizenHelp. Damit würde der Fitnesstracker nicht nur seinen Vorgänger Mi Band 4 alt aussehen lassen, sondern auch die Konkurrenz. Nicht einmal die deutlich teurere Apple Watch bietet eine solche Funktion. Allerdings bringt zum Beispiel die Fitbit Versa eine ähnliche Funktion mit. Auch in anderen Bereichen könnte das neue Mi Band besondere Features bieten.

Zyklus, Alexa und Motivation

Mit dem Xiaomi Mi Band 5 können Nutzerinnen angeblich ihren Zyklus überprüfen. Außerdem könnte das Fitness-Armband offiziell Amazon Alexa unterstützen. Auch damit wäre das Gerät der Apple Watch einen Schritt voraus: Um Alexa auf Apples Smartwatch nutzen zu können, braucht ihr die App eines Drittanbieters.

Doch auch, wenn ihr das Xiaomi Mi Band 5 in erster Linie als Fitnesstracker nutzen wollt, bringt es praktische Funktionen mit. So gibt es die sogenannte "Personal Activity Intelligence" (PAI). Damit wird Nutzern aufgrund ihres Herzschlages empfohlen, wie viel Bewegung sie brauchen, um gesund zu bleiben. Ein Bewertungssystem mit Punkten soll euch motivieren.

Doch ohne NFC?

Den Gerüchten zufolge soll das Armband in der globalen Version kein NFC mitbringen. Die "Near Field Communciation" sei auf die chinesische Version des Xiaomi Mi Band 5 beschränkt. So ist es auch beim Vorgänger – doch eigentlich sollte sich das beim neuen Modell ändern. Der Quelle zufolge soll das weltweit erscheinende Modell übrigens "Mi Smart Band 5" heißen.

Voraussichtlich wird es nicht mehr lange dauern, ehe Xiaomi das Mi Band 5 veröffentlicht: Noch im Juni oder spätestens Anfang Juli 2020 soll es so weit sein. Das ist nicht ungewöhnlich: Auch das Mi Band 4 präsentierte Xiaomi im Monat Juni. Entsprechende Gerüchte gibt es zudem schon seit einer Weile.