Xiaomi Mi Band 5: Ob es auch bei uns so viele unterschiedliche Armbänder geben wird?

Viele Freizeit-Sportler fiebern dem Deutschland-Release des Xiaomi Mi Band 5 sicherlich bereits entgegen. Allerdings könnte sich zum Marktstart die große Ernüchterung breit machen. Denn: Das interessanteste Feature fehlt bei uns vielleicht.

Gemeint ist das sogenannte SpO2-Tracking – also die Überwachung des Sauerstoffgehaltes im Blut. Ein Feature, das bislang nur wenige Wearables bieten und sogar der Apple Watch Series 5 fehlt. Dem Xiaomi Mi Band 5 aber hierzulande womöglich auch. Dies behauptet ein Nutzer, der sich die für den europäischen Markt bestimmte Version des Fitnesstrackers angeblich schon sichern konnte.

Xiaomi Mi Band: In Deutschland ohne SpO2-Tracking und NFC?

Neben dem SpO2-Tracking sollen auch die Unterstützung der Amazon-Sprachassistentin Alexa und NFC in Europa fehlen, schreibt der Nutzer "Ahatic" im Geekdoing-Forum. Als Beweis hat er seinem Beitrag Screenshots von der Verpackung des Xiaomi Mi Band 5 hinzugefügt. Und tatsächlich: In der Funktionsbeschreibung fehlt jegliche Spur von den genannten Tricks, die der Fitnesstracker in China auf Lager hat.

Das würde nicht nur bedeuten, dass ihr auf die Ermittlung eurer Blutsauerstoffsättigung verzichten müsstet. Ohne NFC wäre auch kontaktloses Bezahlen mit dem Fitnesstracker nicht möglich. Beides wäre sicherlich eine herbe Enttäuschung für viele Kaufinteressenten. Und auch der Alexa-Support dürfte für einige nicht unwichtig sein.

Features nur im Pro-Modell?

Endgültig begraben müsst ihr die Hoffnung auf das SpO2-Tracking und NFC aber noch nicht. Seit längerem halten sich Gerüchte zu einem Xiaomi Mi Band 5 Pro. Womöglich bietet dieses dann die Funktionen, die im Standardmodell angeblich fehlen. Das würde vermutlich aber auch bedeuten, dass ihr etwas tiefer in die Tasche greifen müsst als Käufer des Vorgängermodells. Das Mi Band 4 wechselte zum Launch für knapp 35 Euro den Besitzer.

Bislang ist aber ohnehin noch nicht bekannt, wie viel das Xiaomi Mi Band 5 in Deutschland kosten wird. Schon bald könnten wir den Preis jedoch erfahren: Mitte Juli soll bereits die Auslieferung erster Geräte erfolgen, ist bei einem Online-Händler zu lesen.