In welchen Farben wird das Xiaomi Mi Band 5 zum Launch erhältlich sein? Der Release des neuen günstigen Fitnesstrackers aus China naht mit großen Schritten. Im Internet ist ein Poster aufgetaucht, auf dem die verschiedenen Farbvarianten des Wearables abgebildet sein sollen.

Dem Poster zufolge wird es das Xiaomi Mi Band 5 zum Start in vier Farben geben. Für Menschen, die auffälligere Designs bevorzugen, erscheint das Fitness-Armband demnach in Gelb und einem Rot, das nahe an Orange ist. Für Sportler, die es eher etwas dezent mögen, gibt es den Fitnesstracker aber offenbar auch in Schwarz oder in einem Grau, das einen leichten Grün- oder Blaustich aufweist.

Xiaomi Mi Band 5: So sieht es aus

Das Poster soll GizChina zufolge von Xiaomi selbst stammen. Kurz vor dem Release des Vorgängers hat Xiaomi ebenfalls ein entsprechendes Poster veröffentlicht. Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr das Xiaomi Mi Band 5 noch im Jahr 2020 tatsächlich in diesem vier Farben erwerben könnt. Unter diesem Absatz findet ihr einen Tweet, der ein Bild des besagten Posters zeigt.

Das Xiaomi Mi Band 5 soll ein Display bieten, das in der Diagonale 1,2 Zoll misst und dünne Ränder aufweist. Damit wäre der Bildschirm größer als der seiner Vorgänger: Das Display des Xiaomi Mi Band 4 misst lediglich 0,95 Zoll, das des Xiaomi Mi Band 3 sogar nur 0,78 Zoll. Die neue Ausführung des Wearables soll Gerüchten zufolge eine Watchface im Avengers-Design mitbringen.

Release im Juni 2020

Ein besonders Feature des Xiaomi Mi Band 5 ist mutmaßlich die Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt im Blut der Nutzer messen zu können (Sp02). Außerdem verrät das Gadget Nutzerinnen angeblich Details zu ihrem Zyklus. Angeblich bietet erstmals auch die internationale Version des Wearables NFC. Gerüchten zufolge soll kontaktloses Zahlen via Mastercardvia möglich sein.

Der Hersteller wird das Xiaomi Mi Band 5 noch im Juni 2020 offiziell vorstellen: Am 11. Juni ist es so weit. Fraglich ist bislang, wie teuer das Wearable wird. Der Vorgänger kostete zum Start knapp 25 Euro. Der Preis für den Nachfolger könnte aber etwas höher ausfallen.