Xiaomi Mi Band 5 Release-Termin steht: Neue Modi fürs Workout zuhause

Das Xiaomi Mi Band 5 wird im Juni vorgestellt, mittlerweile gibt es sogar einen konkreten Termin. Hinweise darauf wurden bereits geleakt – und auch die zunehmenden Sonderangebote rund um den Vorgänger Mi Band 4 deuteten schon darauf hin, dass bald ein neues Modell erscheinen könnte.

Verraten wurde der Mi-Band-5-Release-Termin vom offiziellen Xiaomi-Mall-Account über den chinesischen WeChat-Messenger. Dies geht aus einem Bericht von GizChina hervor. Xiaomi will die neue Ausgabe des beliebten Fitness-Armbands demnach am 11. Juni in einem Video-Livestream vorstellen.

Wann ist das Xiaomi Mi Band 5 in Deutschland erhältlich?

Nach der Ankündigung des Xiaomi Mi Band 5 am 11. Juni wird das Gadget vermutlich recht schnell auf den chinesischen Markt kommen. Wie lange es dann noch dauert, bis das Fitness-Armband nach Europa kommt, ist schwer zu sagen. Optimistische Schätzungen gehen von einem Deutschland-Release Ende Juni oder Anfang Juli aus. Aber auch eine Veröffentlichung im August ist möglich.

Für einen baldigen Release des Xiaomi Mi Band 5 in Deutschland spricht, dass der Hersteller aus Fernost zuletzt immer mehr Smartphones und andere Geräte für den internationalen Vertrieb entwickelt. Auch das neue Fitness-Armband soll extra in einer internationalen Version hergestellt werden, die beispielsweise Amazons Alexa, statt der Xiaomi-eigenen Sprachassistenz unterstützt.

Das soll es besser machen als das Mi Band 4

Schon in den vergangenen Tagen und Wochen haben wir einiges über das neue Fitness-Armband von Xiaomi gehört. So ist beispielsweise bekannt, wie das Mi Band 5 aussehen soll. Auch ist seit Längerem Thema, dass mit dem Wearable sogar der Blutsauerstoff und einige andere Dinge mehr gemessen werden können sollen als noch mit dem Vorgänger. Zusätzlich mache das Gadget sogar abhängig vom Wetter und dem aktuellen Stresslevel selbstständig passende Trainingsvorschläge.

Besonders praktisch finden wir, dass auch neue Sport-Modi hinzukommen sollen, die sich gerade für das Workout daheim anbieten. Folgende Trainingsarten kann das neue Xiaomi Mi Band 5 wohl ebenfalls auswerten und begleiten: