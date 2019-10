Xiaomi Mi CC9 Pro: Release, Fünffach-Kamera und Super-Zoom angeteasert

Nachdem die Ausstattung des Xiaomi Mi CC9 Pro kürzlich in einer Zertifizierung aufgetaucht ist, gibt es nun einen offiziellen Vorgeschmack: Der Hersteller hat einen Teaser veröffentlicht, der Informationen zu Features und Release liefert.

Anschauen könnt ihr euch den ursprünglich auf Weibo erschienenen Teaser in dem Tweet, den ihr weiter unten im Artikel findet. Er zeigt das Xiaomi Mi CC9 Pro von hinten und verrät dabei diverse interessante Details. Unter anderem sehen wir auf dem Bild fünf untereinander angeordnete Objektive. Drei davon befinden sich gemeinsam in einer Fassung, die beiden weiteren Linsen einzeln darunter. Offenbar dürft ihr euch also auf eine Fünffach-Kamera freuen.

Xiaomi Mi CC9 Pro mit Monster-Kamera?

Ein Schriftzug neben der Fünffach-Kamera offenbart ein weiteres, bislang unbekanntes Detail: Anscheinend wird das Xiaomi Mi CC9 Pro einen 5-fachen optischen Zoom erhalten. Das würde es euch ermöglichen, euer Motiv ohne Verlust der Bildqualität stark zu vergrößern. Bislang sind nur wenige erhältliche Smartphones dazu in der Lage – unter anderem etwa das Huawei P30 Pro.

Bereits ein offenes Geheimnis war, dass der Hersteller dem Xiaomi Mi CC9 Pro eine 108-MP-Kamera spendieren wird. Auch auf dieses Feature weist ein Schriftzug neben der Fünffach-Kamera hin. Wie die Fünffach-Kamera genau aufgebaut sein wird, ist unklar. Neben dem Standard-Objektiv ist eine Tele-Linse für den 5-fach-Zoom bereits sicher. Wahrscheinlich sind außerdem ein Ultraweitwinkel- und ein ToF-Objektiv mit dabei. Ist die fünfte Linse womöglich für Makro-Aufnahmen vorgesehen? Wir sind gespannt.

Xiaomi Mi CC9 Pro: Release im November?

Die Enthüllung des Geräts findet am 5. November 2019 statt, wie der Hersteller laut Android Authority angekündigt hat. Dementsprechend könnte auch der Release des Xiaomi Mi CC9 Pro noch im kommenden Monat erfolgen. Es sieht also stark danach aus, dass das Xiaomi Mi Mix Alpha nicht das erste 108-MP-Smartphone des Herstellers wird. Das spektakuläre 360-Grad-Handy soll nach aktuellem Stand Anfang 2020 erscheinen. Mit einem Preis von umgerechnet etwa 2500 Euro wird es aber ohnehin deutlich teurer sein als das Mi CC9 Pro.