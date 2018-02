Xiaomi Mi Max 3: Erste Details zur Ausstattung bekannt

Mit dem Xiaomi Mi Max 3 soll der chinesische Hersteller demnächst ein Smartphone veröffentlichen, das ein riesiges Display besitzt. Nun sind Informationen zur mutmaßlichen Ausstattung aufgetaucht. Offenbar erhält der Nachfolger des Xiaomi Mi Max 2 ein paar Features aus der Oberklasse.

Das Xiaomi Mi Max 3 ist mit dem Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 660 ausgestattet, wie XDA Developers erfahren haben will. Es könnte zwar ebenso noch eine Ausführung mit dem etwas langsameren Snapdragon 630 geben, doch das sei nicht ganz sicher. Wie viel Arbeitsspeicher und interner Speicher in dem Smartphone vorhanden sein werden, ist wohl noch nicht bekannt.

Riesen-Display und Riesen-Akku

Ganze 7 Zoll soll das Display in der Diagonale messen. Damit fällt der Screen selbst größer als der des Galaxy Note 8 aus (6,3 Zoll). Zudem setzt das Xiaomi Mi Max 3 angeblich auf das moderne Seitenverhältnis von 18:9 mit schmalen Rändern – auch viele Top-Smartphones aus 2017 sind in diesem Format erschienen. Wie hoch die Auflösung ausfällt, kann aktuell offenbar nur gemutmaßt werden. Aufgrund der Größe des Displays dürfte es aber mindestens die Auflösung Full HD Plus sein.

Etwas mehr als die Konkurrenz soll das Xiaomi Mi Max 3 bei dem Akku bieten. Der Energiespeicher wird anscheinend eine Kapazität von gleich 5500 mAh haben. Zum Vergleich: Das schon mit einem großen Akku ausgestattete Huawei Mate 10 Pro bietet "nur" eine Kapazität von 4000 mAh. Xiaomi soll das Mi Max 3 zudem mit einer kabellosen Ladefunktion ausstatten – ebenfalls ein Feature, das eher zu einem Top-Modell gehört. Erfreulich: Ab Werk ist angeblich bereits Android 8.1 Oreo vorinstalliert. In den Handel soll das Smartphone erst Ende des 2. Quartals 2018 kommen.