Xiaomi Mi Max 3 wird womöglich in Kürze enthüllt

Das Xiaomi Mi Max 3 kommt: Noch im Mai wird der chinesische Hersteller ein Event abhalten, auf dem gleich mehrere neue Produkte vorgestellt werden sollen. Unter diesen könnte sich nun auch der Nachfolger des Mi Max 2 befinden – denn das Smartphone wird schon bald in den Handel kommen.

Lei Jun, Chef von Xiaomi, hat laut GizmoChina auf der chinesischen Mikroblogging-Plattform Weibo bestätigt, dass die Veröffentlichung des Xiaomi Mi Max 3 im Juli 2018 erfolgt. Demnach dürfte das Riesen-Smartphone schon bald enthüllt werden. Es ist wahrscheinlich, dass dies auf dem anstehenden Event der Fall sein wird. Zwar soll die Präsentation noch im Mai stattfinden, doch einen Termin hat das Unternehmen immer noch nicht genannt.

Zwei Varianten

Gerüchten zufolge hat das Xiaomi Mi Max 3 einen Bildschirm, der knapp 7 Zoll in der Diagonale misst und in Full HD Plus auflöst. Demnach wird der Screen ein Seitenverhältnis von 18:9 besitzen. Mit einer Kapazität von 5500 mAh soll auch der Akku sehr groß ausfallen. Angeblich werden zwei Varianten erscheinen: Ein Modell wird offenbar von einem Snapdragon 636 angetrieben, hat 3 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Die zweite Ausführung soll auf den Snapdragon 660 setzen und 4 GB RAM sowie 128 GB Speicherplatz mitbringen.

Auf dem Event Ende Mai wird das Xiaomi Mi Max 3 aber voraussichtlich nicht im Fokus stehen: Das Top-Modell Xiaomi Mi8 soll ebenfalls auf der Veranstaltung enthüllt werden. Angeblich handelt es sich um das erste Android-Smartphone, das eine 3D-Gesichtserkennung besitzt. Ähnlich wie das iPhone X soll das Smartphone daher mit einer 3D-Kamera auf der Vorderseite ausgestattet sein. Ob diese Gerüchte der Wirklichkeit entsprechen, erfahren wir schon bald.