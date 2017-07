Xiaomi Mi Mix 2: Benchmark-Test weist auf High-End-Chipsatz hin

Das Xiaomi Mi Mix 2 wird wie sein Vorgänger ein Premium-Smartphone: Das zweite Gerät von Xiaomi mit einem Display, das beinahe die gesamte Vorderseite einnimmt, ist in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht. Demnach kommt der aktuelle Top-Chipsatz von Qualcomm zum Einsatz.

Bei Geekbench ist ein Smartphone mit der Bezeichnung "Xiaomi MIX" aufgeführt, bei dem es sich vermutlich um das Xiaomi Mi Mix 2 handelt. Das Smartphone nutzt offenbar den Snapdragon 835 als Antrieb, der auch in manchen Regionen im Galaxy S8 verbaut ist. Im Single-Core-Test kommt das Gerät auf 1929 Punkte, der Multi-Core-Score liegt bei stolzen 6431 Punkten. Damit würde sich der Nachfolger des Mi Mix in Bezug auf die Performance zwischen dem Galaxy S8 Plus (6112 Punkte) und dem OnePlus 5 (angeblich 6687 Punkte) bewegen.

Release im Herbst

Der Arbeitsspeicher des Xiaomi Mi Mix 2 hat bei Geekbench die Größe von 6 GB, als Betriebssystem kommt Android 7.1.1 Nougat zum Einsatz. Zum Vergleich: Das Mi Mix, das im Oktober 2016 mit Android 6.0 Marshmallow als OS erschienen ist, gibt es in Ausführungen mit 4 oder 6 GB RAM.

Das Xiaomi Mi Mix 2 soll Gerüchten zufolge ein Display mitbringen, das 93 Prozent der Vorderseite einnimmt. Nicht bekannt ist bislang, wie viel Zoll der Bildschirm in der Diagonale messen soll; allerdings könnte sich der Fingerabdrucksensor unter dem Display befinden. Der Release des Mi-Mix-Nachfolgers wird vermutlich im Herbst 2017 stattfinden, möglicherweise im November.