Xiaomi Mi Mix 2 soll wie iPhone 8 über 3D-Gesichtserkennung verfügen

Smartphones mit Gesichtserkennung gibt es bereits, doch erwiesen sich diese Systeme bislang nicht unbedingt als sicher. Das Xiaomi Mi Mix 2 könnte eine besonders robuste Sicherheitsabfrage erhalten, denn wie das iPhone 8 soll das Smartphone aus China dafür eine 3D-Kamera nutzen.

Grund für diese Annahme sei ein Screenshot, den offenbar ein Nutzer des chinesischen Twitter-Pendants Weibo veröffentlicht hat. Die Aufnahme stammt GizChina zufolge vom Sperrbildschirm des Xiaomi Mi Mix 2. Das Interessante an dem angeblichen Screenshot: Am unteren Bildschirmrand ist der Umriss eines Kopfes zu sehen.

Erstes Xiaomi-Gerät mit Gesichtserkennung

Laut des Weibo-Nutzers, von dem das Bild stammt, gehört das Icon am Bildschirmrand in der Tat zu einer 3D-Gesichtserkennung, die mit dem Xiaomi Mi Mix 2 ihre Premiere feiern soll. Später könnte die Methode zum Entsperren von Smartphones auch fest in Xiaomis Benutzeroberfläche MIUI 9 integriert werden. Dank der Tiefeninformationen, die von einer speziellen 3D-Kamera gesammelt werden, soll diese Form der Gesichtserkennung sicherer sein und beispielsweise nicht mit einem Foto ausgetrickst werden können.

Das neue Mi Mix 2 soll ein noch größeres Display erhalten als der Vorgänger, bei dem laut Hersteller ganze 91 Prozent der Vorderseite vom Bildschirm eingenommen werden. Dafür sorgen wird wohl ein noch dünnerer Display-Rand am unterem Ende. Im Juli aufgetauchte Benchmarks legen außerdem nahe, dass das Phablet von der Leistung her zwischen dem Samsung Galaxy S8 Plus und dem One Plus 5 liegen wird. Genaueres erfahren wir vielleicht schon im nächsten Monat. Im September soll die offizielle Vorstellung des Xiaomi Mi Mix 2 stattfinden.