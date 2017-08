Xiaomi Mi Mix 2 wird offenbar runder als sein Vorgänger

Bisher hat Xiaomi noch so gut wie nichts Konkretes über das Xiaomi Mi Mix 2 verraten. Leaks deuten aber darauf hin, dass ein Release schon bald erfolgen könnte – und der Chef-Designer Philippe Starck hilft mit Konzept-Videos sogar mit, die Gerüchteküche anzufachen. Aus dem Weibo-Netzwerk kommt nun ein Bild, auf dem einmal nicht der Bildschirm des Gerätes im Vordergrund steht, sondern die Rückseite.

Die weiße Rückseite soll angeblich vom Xiaomi Mi Mix 2 stammen. Klar zu erkennen sind die Lautsprecher-Öffnungen in der unteren Kante sowie die Öffnung für den USB-C-Port. Im oberen Bereich der Rückseite sind mittig zwei dunkle Kreise zu sehen, die zu einer Dualkamera oder einer einfachen Kamera und einem Fingerabdrucksensor gehören könnten. Letzteres sei 91 Mobiles zufolge wahrscheinlicher, da der Sensor auf der Vorderseite vermutlich kaum Platz finden würde.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Fast nur Bildschirm

Die Zeiten, in denen ein Smartphone mit 6 Zoll Bildschirm-Diagonale so groß war, dass man es fast in einem Rucksack transportieren musste, sind endgültig vorbei. Den Gerüchten zufolge soll das Display des Xiaomi Mi Mix 2 95 Prozent der Vorderseite bedecken. Das Gerät wird also in der Diagonale auch kaum größer sein als sein Bildschirm. Auch die Rückseite könnte aber ziemlich elegant daherkommen, wenn sich die Vermutung von 91 Mobiles bestätigt und das Gehäuse aus weißer Keramik besteht. In jedem Fall sind die Kanten des Smartphones sehr viel runder gestaltet als beim Vorgänger.

Bei so einem Design wäre es natürlich schade, wenn das Xiaomi Mi Mix 2 nur mittelmäßige Hardware im Innern aufweisen würde. Gut, dass die Gerüchte hier von einer völlig anderen Ausstattung sprechen: Zum (noch) aktuellen Snapdragon 835-Chipsatz sollen sich ganze 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher gesellen. Der Akku soll eine solide Kapazität von 3400 mAh bieten. Man darf gespannt sein, wie viele der Annahmen sich am Ende bewahrheiten.