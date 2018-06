Xiaomi Mi Mix 2S erhält Sicherheitsupdate für Mai

Xiaomi rollt für das Xiaomi Mi Mix 2S das Sicherheitsupdate für Mai 2018 aus: Der Hersteller schafft einige Bugs aus der Welt und bringt sein Top-Smartphone mit Dualkamera auf den neuesten Stand. Ein Kamera-Upgrade folgt wohl in Kürze.

Das aktuelle Update hat die Größe von 395 MB und korrigiert unter anderem kleinere Fehler für Bluetooth, WLAN und Benachrichtigungen, berichtet GizChina. Die Entwickler kümmerten sich zudem um einen Fehler, der plötzliche Neustarts verursachte. Auch die Wetter-App, die Anruf- und Weckfunktion sowie die Kamera wurden überarbeitet. Wie üblich erfolgt der Rollout schrittweise. Zunächst scheint der Patch in Italien verfügbar zu sein. In den Einstellungen könnt ihr nachschauen, ob das aktuelle Systemupdate bereits auf eurem Smartphone verfügbar ist. In den nächsten Tagen solltet ihr andernfalls automatisch benachrichtigt werden.

Folgt Kamera-Upgrade?

Xiaomi-CEO Lei Jun gab laut dem Portal zudem bekannt, das Unternehmen werde die Firmware der Kamera überarbeiten und auf den gleichen Stand bringen wie die des Xiaomi Mi 8. Ob das Sicherheitsupdate für Mai 2018 das Upgrade bereits beinhaltet, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich erfolgt diese Aktualisierung aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Der chinesische Hersteller präsentierte das Xiaomi Mi Mix 2S Ende März 2018. Das Smartphone verfügt wie der Vorgänger über ein Display, das nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt. In puncto Ausstattung muss sich das Smartphone ebenfalls nicht verstecken. Insbesondere die Kamera gefällt, schreibt Jan in seinem ausführlichen Test. Auch die Experten von DxOMark loben die Kamera des Mi Mix 2S.