Xiaomi Mi Mix 2S: Foto zeigt Dualkamera wie beim iPhone X

Ende März 2018 wird aller Voraussicht nach die Enthüllung des Xiaomi Mi Mix 2S erfolgen. Bereits jetzt könnt ihr euch aber anscheinend zumindest die Rückseite des Gerätes ansehen. Denn auf der chinesischen Plattform Weibo ist offenbar ein Foto von dieser aufgetaucht. Ihr findet die Abbildung am Ende des Artikels im Tweet von Slashleaks.

Das Bild vergleicht offenbar die Rückseiten von Xiaomi Mi Mix 2S (links) und Mi Mix 2 (rechts). Es zeigt einen entscheidenden Unterschied: Die Hauptkamera befindet sich bei der S-Ausführung links oben wie beim iPhone X. Außerdem weist die Dualkamera des mutmaßlichen Mi Mix 2S noch weitere Gemeinsamkeiten mit der des Apple-Flaggschiffs auf: Ihre beiden Objektive sind untereinander angeordnet und zwischen ihnen befindet sich ein LED-Blitz.

Widerspruch zu vorherigem Leak

Darüber hinaus ist ein Fingerabdrucksensor erkennbar, der sich in etwa auf der gleichen Höhe zu befinden scheint wie beim Mi Mix 2. Wie bei diesem weist außerdem ein Schriftzug auf den Hersteller hin: "Mi Mix designed by Xiaomi" steht in hellen Buchstaben auf der schwarzen Rückseite des Smartphones geschrieben. Wie das Xiaomi Mi Mix 2S von vorne aussehen soll, könnt ihr dem Bild oberhalb des Artikels entnehmen. Die darauf abgebildete Rückseite unterscheidet sich allerdings von dem neuen Weibo-Foto, besonders durch die Position der Kamera.

Das Xiaomi Mi MIx 2S hat voraussichtlich eine Vorderseite mit extrem dünnem Rand um das Display herum. Die Frontkamera scheint in einer Mini-Notch rechts oben untergebracht zu sein. Außerdem verspricht der Hersteller eine Leistung auf oberstem Niveau. Gewissheit erhalten wir wahrscheinlich am 27. März 2018. An diesem Tag soll ein Xiaomi-Event stattfinden, bei dem sich das Mi Mix 2S wohl erstmals der Öffentlichkeit zeigen wird.