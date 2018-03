Xiaomi Mi Mix 2S: Hersteller verspricht enorme Leistung

So schnell soll das Xiaomi Mi Mix 2S werden: Das kommende Top-Smartphone nutzt den aktuellen Top-Chipsatz von Qualcomm als Antrieb – den Snapdragon 845. Das bewirbt der Hersteller bereits jetzt, fast einen Monat vor der offiziellen Präsentation. Offenbar muss sich das Gerät nicht vor der Konkurrenz verstecken.

Über das Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo hat Xiaomi nun ein kurzes Teaservideo veröffentlicht, das frei übersetzt die Frage stellt: "Wie schnell ist Dein Snapdragon 845?" Laut Playfuldroid deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen sagen will: Unser Xiaomi Mi Mix 2S mit dem Chipsatz ist das leistungsstärkste auf dem Markt, selbst wenn andere Smartphones den gleichen Chip benutzen.

Tatsächlich gab es erst kürzlich weitere Hinweise darauf, dass uns mit dem Xiaomi Mi Mix 2S ein sehr schnelles Smartphone erwartet: So hat Xiaomi bereits einen anderen Teaser veröffentlicht, der ebenfalls den Snapdragon 845 als verbauten Chipsatz anpreist. Dazu wird die Zahl "273741" angegeben, bei der es sich mutmaßlich um das Ergebnis im Antutu-Benchmark handelt. Sollte diese Annahme stimmen, ist die Performance des Gerätes tatsächlich sehr hoch.

Das Xiaomi Mi Mix 2S weist vermutlich wie das Mi Mix 2 ein Display auf, das den Großteil der Vorderseite einnimmt. Im Vergleich zum Vorgänger könnten die Ränder noch dünner ausfallen. Wie das Smartphone aussehen soll, verrät uns angeblich ein geleaktes Bild. Xiaomi wird das High-End-Gerät am 27. März 2018 der Öffentlichkeit vorstellen – am selben Tag, an dem auch Huawei sein P20 präsentiert.