Xiaomi Mi Mix 2S kann kabellos aufgeladen werden

Mit dem Xiaomi Mi Mix 2S seid ihr offenbar nicht auf Kabel angewiesen: Der Hersteller hat nun selbst angedeutet, dass sein kommendes Randlos-Smartphone kabelloses Aufladen unterstützen wird. Zuvor gab es jedoch auch schon Hinweise auf ein solches Feature.

Über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo hat Xiaomi ein Teaser-Bild zum Xiaomi Mix 2S veröffentlicht, das auf die bevorstehende Präsentation hinweisen soll. Auf dem Bild, das ihr unterhalb dieses Artikels sehen könnt, ist eine Art "Energie-Blitz" zu sehen, der über einer Plattform schwebt. Mit dieser Illustration könnte der Hersteller die kabellose Ladetechnologie andeuten.

Smartphone aus Glas?

Wenn das Xiaomi Mi Mix 2S tatsächlich Wireless Charging unterstützt, müsste es eine Rückseite aus Glas besitzen – diese ist Voraussetzung für das kabellose Aufladen. Es ist wahrscheinlich, dass der Hersteller auf dieses Material setzt: Auf einem geleakten Foto ist zu erkennen, dass die Rückseite des Mi Mix 2S spiegelt – was auf Glas hindeutet.

Erst kürzlich sind Videos aufgetaucht, in denen das Xiaomi Mi Mix 2S zu sehen sein soll. Offenbar besitzt das Smartphone ein nahezu randloses Display, das oben rechts in der Ecke jedoch über eine Aussparung für die Frontkamera verfügt. An welcher Stelle hingegen Sensoren und Lautsprecher untergebracht sind, ist noch unklar.

Ob die Gerüchte der Wirklichkeit entsprechen, erfahren wir schon bald: Das Xiaomi Mi Mix 2S wird am 27. März 2018 offiziell vorgestellt. Womöglich präsentiert das Unternehmen dann auch direkt ein Ladepad zum kabellosen Aufladen. Ob das Smartphone letztendlich auch in Deutschland verkauft wird, ist bislang noch nicht bekannt.