Xiaomi Mi Mix 2S: Neuer Teaser deutet auf Gesichtserkennung hin

Das finale Design vom Mi Mix 2S hat Xiaomi bereits enthüllt und während wir weiter nach der Position der Frontlinse suchen, enthüllt der Konzern zwei Teaser, die auf die verbesserte Hauptkamera und Gesichtserkennung eingehen.

Es scheint, als arbeite in der Marketingabteilung von Xiaomi ein glühender Anhänger von klassischer Malerei und Musik. In zwei auf der chinesischen Mikroblogging-Plattform Weibo veröffentlichten Clips stehen unter anderem Künstler wie Vincent van Gogh im Mittelpunkt. Sie teasern die neuen KI-Features des Mi Mix 2S an, darunter wohl eine optimierte Gesichtserkennung. Das Smartphone registriert unter anderem die unterschiedlichsten Portraits des niederländischen Künstlers und entriegelt sich daraufhin zuverlässig. Xiaomi wird mit dem Feature allerdings – wie andere Android-Hersteller auch – wohl noch nicht mit der Sicherheit von Apples Face ID mithalten können. Die Erkennung dürfte nämlich nicht in 3D erfolgen.

Mi Mix 2S erkennt schöne Welt

In einem weiteren Clip – untermalt von Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" – fokussiert sich Xiaomi auf die Szenenerkennung. Die Kamera erkennt Werke von Vincent van Gogh und Claude Monet – darunter Bilder mit Blumen, Sonnenuntergängen, Gebäuden und Portraits. Die Linse versteht "jede Schönheit der Welt", meint Xiaomi. Am Ende des Videos erklärt der Hersteller geheimnisvoll, dies würde dem Smartphone dank eines Augenpaares gelingen, übersetzt Playfuldroid. Die Info dürfte wohl auf eine Dualkamera hinweisen.

Das Xiaomi Mi Mix 2S wird am 27. März 2018 vorgestellt. Spätestens dann haben wir nicht nur bezüglich Szenen- und Gesichtserkennung Gewissheit, sondern werden auch wissen, ob Xiaomi seinem Flaggschiff tatsächlich Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 845 spendiert.