Xiaomi Mi Mix 3 enthüllt: Fast 100 Prozent Display statt Notch oder Kinn

Eigentlich sollte es der große Moment des Honor Magic 2 von Huawei werden, doch dann störte Xiaomi mit seinem Mi Mix 3 die Party. Kurz nach der Vorstellung des neuen Honor-Modells mit Riesen-Display ohne Notch und Kinn enthüllte Xiaomi-Präsident Lin Bin via Weibo ein ganz ähnliches Smartphone.

Wie wohl auch das Honor Magic 2 setzt das Xiaomi Mi Mix 3 offenbar auf einen Schiebemechanismus, um die Frontkamera im Gerät zu verstecken. Dies erlaubt es wiederum, ein großes Display ohne Notch oder einen breiten Rand zu verbauen. Wie das Bild von Weibo zeigt, bedeckt der Bildschirm, eingerahmt von hauchdünnen Rändern, fast die komplette Front.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Mix 2 Global Version

Ein neuer Trend?

Zweifelsohne verdarb Xiaomi Huawei mit der spontanen Ankündigung des Mi Mix 3 etwas die Show. Das Honor Magic 2 war schließlich das "One more Thing" am Ende der großen IFA-Präsentation – und schlimmer noch: Während Honor sich noch mit einem Termin zurückhielt und lediglich auf ein "Coming Soon" verwies, verriet Lin Bin von Xiaomi sogar, dass wir das Mi Mix 3 im Oktober erwarten dürfen.

Nach dem Release des iPhone X ist die Notch, also eine Aussparung für Sensoren und Frontkamera auf der Vorderseite von Smartphones, geradezu in Mode gekommen. Wer sich mit dem Design-Element dennoch nicht anfreunden kann, mag darauf hoffen, dass der Schiebemechanismus von weiteren Herstellern aufgegriffen wird. Vermutlich wird es die Technik aber nicht ohne Kompromisse geben: Wie schon das Oppo Find X zeigt, kann sich das Design auf die Stabilität des Gehäuses auswirken. Außerdem dürfte es schwer sein, so ein Smartphone wasserdicht zu machen.