Xiaomi Mi Mix 3 macht angeblich Videos in Superzeitlupe

Das Xiaomi Mi Mix 3 wird noch im Oktober 2018 enthüllt. Offenbar ist nicht nur die Optik des Top-Smartphones ein Highlight. Es gibt Hinweise darauf, dass die Kamera Videos in Superzeitlupe drehen kann. So eine Funktion bieten bereits einige andere Hersteller mit ihren Premium-Geräten an. Etwa Samsung mit dem Galaxy S9 oder Sony mit dem Xperia XZ2 Premium.

Im Code der aktuellen Kamera-App von Xiaomi finden sich Hinweise auf ein kommendes Gerät mit Superzeitlupe, wie XDA Developers berichtet. Das Feature sei für ein Modell mit dem Codenamen "Perseus" gedacht, hinter dem sich wohl das Xiaomi Mi Mix 3 verbirgt. Ein Programmierer hat die Super-Slow-Motion wohl bereits in der Anwendung aktivieren können – auf aktuellen Xiaomi-Smartphones soll die Neuerung aber den Dienst verweigern.

Keine echte Superzeitlupe

Dabei könnte die Superzeitlupe im Prinzip vielleicht doch auf anderen Xiaomi-Smartphones funktionieren. Offenbar kann die Kamera des Xiaomi Mi Mix 3 nämlich nicht nativ 960 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Sie soll stattdessen 240 Bilder pro Sekunde aufzeichnen, anschließend wird das Videomaterial hochgerechnet. Es handelt sich bei dem Feature also anscheinend um eine Software-Lösung.

Xiaomi hat bereits enthüllt, dass die Frontkamera des Mi MIx 3 aus dem Gerät fahren kann. So bleibt auf der Vorderseite mehr Platz für den Bildschirm. Gerüchten zufolge kommt im Inneren des Smartphones der Top-Chipsatz Snapdragon 845 zum Einsatz. Zudem seien 8 GB RAM an Bord. Es soll aber auch eine Ausführung mit gleich 10 GB RAM erscheinen. Mehr erfahren wir dann am 25. Oktober 2018, wenn die offizielle Präsentation stattfindet.