Xiaomi Mi Mix 3: Neues Foto zeigt extrem schmale Display-Ränder

Vivo Nex und Oppo Find X bekommen offenbar bald Konkurrenz: Das Xiaomi Mi Mix 3 soll einem Foto nach ein ähnliches Design bieten, wie die beiden Smartphones mit den enorm schmalen Display-Rändern.

Wie das Xiaomi Mi Mix 3 von vorne aussehen soll, könnt ihr euch in dem Slashleaks-Tweet am Ende des Artikels anschauen. Der Display-Rand des abgebildeten Geräts ist auf allen Seiten enorm schmal. Der Hersteller scheint das unter anderem erreicht zu haben, indem er den Hörer in den oberen Rand integriert hat. Zu letzterem Kniff hat Xiaomi bereits beim Mi Mix 2S gegriffen, das allerdings noch einen ausgeprägteren unteren Bildschirmrand besitzt.

Ausfahrbare Kamera wahrscheinlich

Der dickere untere Display-Rand ist beim Mi Mix 2S dadurch bedingt, dass der Hersteller die Frontkamera darin verbaut hat. Beim Mi Mix 3 setzt Xiaomi dagegen angeblich auf ein ausfahrbares Objektiv – ähnlich, wie es etwa Vivo es mit seinem Nex vorgemacht hat. Fraglich ist, ob auf dem Xiaomi Mi Mix 3 tatsächlich noch MIUI 9 laufen wird, wie auf dem abgebildeten Smartphone. Denn im Rahmen der Mi8-Enthüllung hat Xiaomi bereits MIUI 10 vorgestellt.

Das muss aber nicht bedeuten, dass das Foto eine Fälschung ist. Es könnte sich auch schlicht um ein Vorseriengerät handeln. Darüber hinaus ist es nicht das einzige Foto, das auf ein nahezu randloses Design hinweist. Erst vor Kurzem machte ein anderes Bild die Runde, auf dem angeblich das Xiaomi Mi Mix 3 zu sehen sein soll. Auch dieses zeigte ein Riesen-Display und enorm schmale Display-Ränder.