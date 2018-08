Xiaomi Mi Mix 3: Termin für Präsentation steht offenbar fest

Das Xiaomi Mi Mix 3 soll noch schmalere Ränder als seine Vorgänger besitzen. Schon bald dürften wir erfahren, ob das der Wirklichkeit entspricht. Angeblich hat der chinesische Hersteller einen Termin für die offizielle Präsentation festgelegt.

Eine Abbildung liefert Hinweise auf Erscheinungsdatum und Aussehen des Xiaomi Mi Mix 3, ihr findet diese im Tweet am Ende des Artikels. Das Teaser-Bild will Androidpure erhalten haben – woher es stammt, verrät die Webseite allerdings nicht. Zu lesen ist auf diesem allerdings das Datum "15. September". Vermutlich wird das Smartphone an diesem Tag also der Öffentlichkeit gezeigt. Xiaomi selbst hat diesen Termin aber noch nicht bestätigt.

Das randloseste Randlos-Smartphone?

Die Abbildung liefert aber noch weitere Hinweise auf das Xiaomi Mi Mix 3. Zu sehen ist die unter Hälfte einer Smartphone-Vorderseite. Auffällig: Der Rand an den Seiten und unterhalb des Displays fällt sehr schmal aus. Zum Vergleich: Das Mi Mix 2 hat unter dem Screen einen breiteren Rand, in dem Frontkamera und Sensoren verbaut sind. Womöglich hat der Hersteller für den Nachfolger also eine Möglichkeit gefunden, die entsprechenden Bauteile an einer anderen Stelle unterzubringen.

Zwar zeigt das Teaser-Bild die obere Hälfte des mutmaßlichen Mi Mix 3 nicht, doch bereits mehreren ins Netz gelangten Bildern zufolge soll das Gerät auch ohne Notch auskommen und rundherum um den Bildschirm sehr schmale Ränder aufweisen. Womöglich befinden sich Frontkamera und Co. dann wie beim Oppo Find X in einem Extra-Modul, das aus dem Gerät bei Bedarf herausfährt. Bis wir mit Sicherheit wissen, ob das Xiaomi Mi Mix 3 das neue randloseste Randlos-Smartphone sein wird, müssen wir uns aber noch etwas gedulden.