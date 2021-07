Mit dem Xiaomi Mi Mix 4 steht mal wieder ein äußerst interessantes Smartphone aus China vor der Tür. Vieles deutet darauf hin, dass es im August die Hüllen fallen lässt. Ein bekannter Leaker gibt uns aber bereits jetzt einen Vorgeschmack auf das mögliche Design.

Ice Universe hat auf Twitter ein Renderbild zum Xiaomi Mi Mix 4 veröffentlicht. Es scheint sich allerdings nicht um durchgesickertes Pressematerial zu handeln. Sondern um ein Konzeptbild, das auf einer geleakten Display-Abdeckung basiert:

Xiaomi MIX 4 pic.twitter.com/QKiMNWtg0i — Ice universe (@UniverseIce) July 26, 2021

Links seht ihr das Display-Glas, das wohl bei der Fertigung des Xiaomi Mi Mix 4 zum Einsatz kommt. Rechts das davon abgeleitete Renderbild. Auffällig daran sind die sehr schmalen Display-Ränder. Lediglich der untere fällt etwas breiter aus, ist aber immer noch dünner als bei den meisten anderen Android-Smartphones.

Xiaomi Mi Mix 4: Bewahrheiten sich die Gerüchte?

Ebenfalls gut erkennbar sind die gebogenen Kanten links und rechts, die sich wohl seitlich um das Gehäuse des Xiaomi Mi Mix 4 schmiegen werden. Das wohl interessanteste Detail sieht man dagegen nicht: die Frontkamera. Für diese bietet die Display-Abdeckung nämlich keine Aussparung, was zu den bisherigen Gerüchten passen würde. Demnach werde das Flaggschiff nämlich eine Selfie-Knipse erhalten, die sich unter dem Bildschirm befindet. Damit wäre das Xiaomi Mi Mix 4 das erste Smartphone, das eine solche Kamera mit einem Curved-Display kombiniert.

Ein Mix aus Mi 11 Ultra und Galaxy Note 20 Ultra?

Von der Kamera unter dem Display abgesehen erinnert uns das mutmaßliche Design des Xiaomi Mi Mix 4 an einen Mix aus Mi 11 Ultra (zum Test) und Galaxy Note 20 Ultra. Nicht ganz so eckig wie das Samsung-Smartphone, aber etwas weniger abgerundet als der Konkurrent aus eigenem Hause. Eine weitere Parallele zu den beiden genannten Geräten dürfte der hohe Preis werden. Das Xiaomi Mi Mix 4 wird Berichten zufolge mehr kosten als das in Deutschland knapp 1300 Euro teure Mi 11 Ultra. Angesichts der mutmaßlichen Ausstattung wäre das aber auch keine große Überraschung. Denn es könnte sich um eines der innovativsten Smartphones des Jahres handeln.