Xiaomi Mi Mix 4 und MIUI-11-Update: Release schon an diesem Tag?

Dauert es nicht mehr lange, bis wir endlich das Xiaomi Mi Mix 4 sehen? Es gibt Hinweise darauf, dass der Hersteller sein nächstes Randlos-Smartphone bereits in Kürze vorstellt. Außerdem erwartet euch die neue Benutzeroberfläche MIUI 11. Das Update könnte ebenfalls in naher Zukunft für eine Reihe von Xiaomi-Handys erscheinen. Womöglich präsentiert das Unternehmen auch weitere Geräte.

Am 24. September 2019 erfolgt die Präsentation des Xiaomi Mi Mix 4 in Shanghai, berichtet unter anderem GizmoChina. Insider aus China sollen den Termin verraten haben. Dabei sollte die Enthüllung angeblich schon früher stattfinden. Allerdings stellt Huawei die Mate-30-Reihe am 19. September vor – deshalb hat Xiaomi das eigene Event offenbar verschoben.

Zeigt Xiaomi noch weitere Smartphones?

Neben dem Xiaomi Mi Mix 4 könnte der chinesische Hersteller auch mehr von MIUI 11 zeigen, das auf Android 10 basiert. Das entsprechende Update dürfte für viele Smartphones des Herstellers erscheinen, darunter auch für die Xiaomi-Mi-9-Modelle. Diese Smartphone-Serie soll im Rahmen des Events am 24. September sogar Zuwachs bekommen: Das Xiaomi Mi 9 5G und das Mi 9S könnten ebenfalls an diesem Tag vorgestellt werden.

Angeblich ist das Xiaomi Mi Mix 4 eines von mehreren Smartphones des Herstellers, das eine 108-MP-Kamera besitzt. Außerdem sollen ein Super-Zoom und eine Ultra-Weitwinkel-Linse Teil der Triple-Kamera sein. Angeblich bringt das Handy auch sehr viel Leistung mit: Die Rede ist von einem Snapdragon 855+ als Antrieb. Je nach Ausführung soll es zusätzlich bis zu 12 GB RAM bieten. Der Akku besitzt angeblich eine Kapazität von 4500 mAh, was für mehr als einen Tag Laufzeit reichen könnte.

Xiaomi Mi Mix 4 mit Randlos-Design?

Xiaomi hat es bislang geschafft, das Design des Mi Mix 4 komplett unter Verschluss zu halten. Deshalb haben wir noch keine Vorstellung davon, wie das Smartphone aussehen wird. Allerdings steht die Mi-Mix-Reihe für Smartphones mit sehr schmalem Rand. Ein Design, das mittlerweile sehr viele Hersteller für ihre Smartphones adaptiert haben. Demnach sind wir gespannt, ob sich das Xiaomi Mi Mix 4 optisch von der Masse abheben wird.