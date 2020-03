Nach dem Mi Note 10 und Mi Note 10 Pro könnte Xiaomi schon bald ein Lite-Modell der Serie herausbringen. Dieses wäre dem Anschein nach gar nicht mal so schlecht ausgestattet.

Im November überraschte Xiaomi uns mit dem Mi Note 10 und dessen Pro-Variante. Einem Dokument nach, das der chinesische Smartphone-Hersteller kürzlich der FCC (Federal Communications Commission) vorgelegt hat, dürfte sich zu den beiden Note-Modellen bald eine Lite-Variante gesellen.

Zur Erinnerung: Das Xiaomi Mi Note 10 verfügt über einen Qualcomm Snapdragon 730G Prozessor, der Unterstützung von 6 Gigabyte RAM (Arbeitsspeicher) erhält. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 Gigabyte. Das Pro-Modell kommt mit einer 8 GB / 256 GB Ausstattung daher.

Tabelle vergleicht Mi Note 10 mit mutmaßlichem Lite-Modell

Im Dokument trägt das Mi Note 10 den Modellnamen "M1910F4G", das mutmaßliche Lite-Modell finden wir unter dem Namen "M2002F4LG". In einer Tabelle listet Xiaomi die Unterschiede zwischen beiden Modellen auf:

Display: Identisch (6.47″ FHD+ gebogenes OLED, 19:9, Waterdrop Notch)

Hauptkameras: 64 MP + 8 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Laser-Focus: Kein Auto-Laser-Fokus

Akku-Kapazität: Identisch (5260mAh)

Netzwerk: LTE Band 41 unterstützt

CPU (Prozessor): Identisch (Qualcomm Snapdragon 730G)

Software: Android 10 mit MIUI 11

Ladung: Identisch (30 W)

Gleiches AMOLED-Display wie Mi Note 10 (PRO)

Beim Screen des vermeintlichen Lite-Modells greift Xiaomi also wieder auf das 6,47 Zoll große AMOLED-Display zurück, das auch beim Mi Note 10 und Mi Note 10 Pro zum Einsatz kommt. Die Prozessoren der Handys sind ebenfalls identisch.

Einen Unterschied gibt es bei den Hauptkameras. Hier ist das Xiaomi Mi Note 10 (Pro) mit seinem 108 MP Hauptsensor + 12 MP Porträt-Objektiv + 20 MP Ultraweitwinkel-Objektiv + 5 MP Ultra-Tele-Objektiv + 2 MP Makro-Objektiv und einem Laserfokus üppiger ausgestattet als der Neuling, der mit 64 MP + 8 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP vorlieb nehmen muss und auf einen Laserfokus verzichtet.

Ganz schön üppig für ein Lite-Modell

Auch mit dieser Kamera-Ausstattung wäre das neue Xiaomi-Smartphone noch recht gut aufgestellt. Weniger Megapixel bedeuten bekanntermaßen nicht zwangsläufig eine schlechtere Bildqualität. Der große 5260 mAh-Akku des Mi Note 10 scheint ebenso wie die 30 W-Aufladung auch beim zukünftigen kleinen Bruder zum Einsatz zu kommen.

Ein Release-Datum lässt sich dem Dokument nicht entlocken. Wir müssen also abwarten, wann und ob das Xiaomi Mi Note 10 Lite überhaupt auf den Markt kommt.

Die Ausstattung ist gar nicht mal so schlecht für ein mutmaßliches Lite-Modell, oder was meint ihr? Votet mit "Her Damit", wenn ihr den Xiaomi-Newcomer cool findet oder mit "Na Ja", wenn er euch nicht so gut gefällt.