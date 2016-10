Xiaomi Mi Note 2 soll zum Release Ende Oktober knapp 770 Euro kosten

Für das kommende Phablet Xiaomi Mi Note 2 ist nun der Vorstellungstermin bekannt. Auch ist der voraussichtliche Preis aufgetaucht sowie Details zum Geräte-Design selbst. Demnach könnte das Smartphone einen sehr schmalen Gehäuse-Rand besitzen. Eine Überraschung hat der Hersteller zumindest im Vorfeld schon versprochen.

Wie AndroidPure berichtet, findet die Präsentation des Xiaomi Mi Note 2 am 25. Oktober 2016 statt. Laut einem Leak vom chinesischen Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo soll das Gerät umgerechnet knapp 770 Euro zum Release kosten. Während Xiaomi-Geräte in der Vergangenheit eher für günstige Preise trotz leistungsstarker Hardware bekannt waren, wird die preisliche Lücke zwischen den Top-Smartphones anderer Hersteller und diesem kommenden Xiaomi-Produkt also kleiner.

Beinahe randlos

Dafür könnte dem potenziellen Käufer aber auch einiges geboten werden: Angeblich wird nämlich ein aktueller Snapdragon 821-Chipsatz in dem Xiaomi Mi Note 2 verbaut, der gemeinsam mit 4 oder 6 GB RAM für die Performance zuständig ist. Neben 3D-Touch sollen auch Features wie ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor sowie eine Dual-Kamera an Bord sein. Eine Besonderheit könnte aber vor allem das Display darstellen – sofern sich der Leak bewahrheitet.

Das Xiaomi Mi Note 2 soll nämlich beinahe randlos daherkommen, wie GizChina berichtet. Somit würde sich das 5,7-Zoll-Display über die gesamte Gerätefront erstrecken, was nicht zuletzt auch ein unter dem Bildschirm verbauter Fingerabdrucksensor ermöglichen würde. Eine Frontkamera für Selfies, verschiedene Sensoren sowie ein Lautsprecher für Telefonate würden allerdings keinen Platz mehr auf der Vorderseite finden. Unklar ist also, wie Xiaomi dieses Problem gelöst hat, sofern wir das echte Geräte-Design auf dem Bild sehen.