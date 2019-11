Xiaomi Mi Watch in China vorgestellt: viel Technik zum kleinen Preis

Sie sieht aus wie die Apple Watch, soll aber deutlich günstiger sein und läuft mit Googles Wearable-Betriebssystem Wear OS: die Xiaomi Mi Watch. Jetzt wurde sie in China vorgestellt.

Was in China auf den Markt kommt, muss zwar hier nicht mit den gleichen Features erscheinen – allerdings gibt das zumindest Hinweise auf das Potenzial. Und das ist bei der Xiaomi Mi Watch enorm! Denn der chinesische Hersteller setzt auf ziemlich viel Technik in der quadratischen Smartwatch. Wir sind gespannt, ob uns Xiaomi morgen auch die Smartwatch vorstellen wird, die zumindest optisch die Apple Watch angreifen will.

Verbaut sind Caschys Blog zufolge eine e-SIM, WIFI, GPS, sowie Bluetooth 5.0 und NFC, darüber hinaus zahlreiche Sensoren zum Tracken von Sportarten – hier sollen zehn Trainings zur Schnellauswahl stehen. Mikrofon und Lautsprecher sind ebenfalls verbaut.

Maße wie die Apple Watch, Xiaomi verspricht längere Akkulaufzit

Dass ihr mithilfe der Sensoren den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder Schlösser entsperren könnt, wird hierzulande wohl eher keine Rolle spielen. Diese Features sind besonders für den chinesischen Markt interessant.

Verfolgen könnt ihr das Tracking über einen 1,78 Zoll großen Bildschirm mit 326 ppi Pixeldichte, im Herzen schlägt ein Snapdragon Wear 3100 4G. Die 44 Millimeter breite Smartwatch wird von einem satten 570 mAh Akku versorgt, der die Smartwatch für bis zu 36 Stunden am Laufen halten soll.

Das wäre länger als die Laufzeit der Apple Watch 5, denn hier verspricht das Unternehmen aus Cupertino, dass die Smartwatch "den ganzen Tag" hält – gemeint sind damit jedoch eher 18 Stunden als 24.

Xiaomi-Smartwatch auch hierzulande ab 166 Euro?

Beim Design hat sich der Hersteller bei der Xiaomi Mi Watch offensichtlich an der Apple Watch orientiert, so findet sich an der rechten Seite des Gehäuses die Krone, mit der ihr die Lautstärke ändern oder navigieren könnt. Beim Betriebssystem setzt Xiaomi auf Googles Wear OS, allerdings haben die Chinesen dem Betriebssystem MIUI übergestülpt. Für zusätzliche Apps habt ihr 4 Gigabyte Speicher zur Verfügung.

Bei den Preisen kommt die Xiaomi-Smartwatch natürlich deutlich günstiger als die Apple Watch: Rechnet man die Yuan-Preise um, könnt ihr die Mi Watch hierzulande ab 166 Euro haben, mit Edelstahlgehäuse und -armband geht es auch bis zu etwa 255 Euro hoch.

Die Preise für den chinesischen Markt weichen oft noch etwas von den Deutschen ab. Deswegen warten wir hier noch auf die offizielle Ansage seitens Xiaomi. Vielleicht wissen wir ja morgen schon mehr – denn dann wird das Mi Note 10 vorgestellt, wie Xiaomi bereits verraten hat. Womöglich gibt es dann noch eine kleine Überraschung.