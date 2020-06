Nach dem Xiaomi Mi Band 5: Kommt jetzt die erste Xiaomi-Smartwatch zu uns?

Das Xiaomi Mi Band 5 soll im Juli Deutschland erreichen. Bald darauf könnte der Fitnesstracker Konkurrenz aus eigenem Hause erhalten. Denn: Erstmals ist offenbar eine Xiaomi-Smartwatch im Anflug auf Europa.

Wie aus einem Bericht von XDA Developers hervorgeht, soll es sich dabei jedoch nicht um die in China bereits seit einiger Zeit erhältliche Xiaomi Mi Watch handeln. Stattdessen dürfen wir uns wohl auf die sogenannte Xiaomi Mi Watch Revolve freuen. Klingt ähnlich, unterscheidet sich aber offenbar grundlegend: Es soll sich um einen Rebrand der Xiaomi Mi Watch Color handeln, die ihr in dem Video über diesem Artikel seht. Eine günstige Smartwatch, die für viele eine Alternative zum Xiaomi Mi Band 5 darstellen könnte.

Xiaomi Mi Watch Revolve im Unboxing-Video

XDA Developers zufolge tauche die bislang unbekannte Xiaomi Mi Watch Revolve in der neuesten Version der Mi Watch App auf. Das zugehörige Bild erinnert stark an die Mi Watch Color. Eine Google-Recherche habe dann folgendes Unboxing-Video zutage gebracht:

In dem Clip präsentiert uns ein spanischer YouTuber die Mi Watch Revolve angeblich bereits. Er habe sie für rund 90 Euro beim Online-Händler AliExpress gekauft, behauptet er – und hält eine Uhr in die Kamera, die aussieht wie die Mi Watch Color. In der zugehörigen App ist zudem die Bezeichnung "Mi Watch Revolve" zu lesen.

Der Video-Beschreibung zufolge handele es sich dabei um die globale Version der Mi Watch Color. Wir selbst konnten die Uhr bei AliExpress zwar noch nicht unter ihrer internationalen Bezeichnung finden. Aber: Dass die ersten Hinweise aus Spanien kommen, ergibt durchaus Sinn. Die iberische Halbinsel ist bekanntlich ein wichtiger Markt für Xiaomi. Wenn der Hersteller neue Produkte in Europa veröffentlicht, dann in der Regel zuerst in Spanien.

Xiaomi Mi Band 5 oder Mi Watch Revolve?

Mit 90 Euro wäre die Mi Watch Revolve zwar eine ganze Ecke teurer als das Xiaomi Mi Band 5 (35 Euro). Für eine Smartwatch ist ein Preis unter 100 Euro jedoch enorm niedrig. Sollte es sich tatsächlich um die internationale Version der Mi Watch Color handeln, erwarten euch unter anderem folgende Specs:

1,39-Zoll-AMOLED-Display

420-mAh-Akku, bis zu 14 Tage Laufzeit

NFC

Bluetooth 5.0

wasserresistent bis 5 ATM

Gyroskop sowie Herzfrequenz-,Beschleunigungs- und Ambient-Light-Sensoren

Außerdem werden wohl etliche bunte Armbänder zur Auswahl stehen, was besonders modebewusste junge Nutzer ansprechen dürfte. Auf Wear OS müsst ihr zwar aller Voraussicht nach verzichten. Ein großer Verlust wäre das aber ohnehin nicht. Würdet ihr euch die Mi Watch Revolve statt des Xiaomi Mi Band 5 kaufen?