Xiaomi Mi5s: Geleakte Fotos zeigen das Smartphone kurz vor dem Release

Mit dem Xiaomi Mi5s wird für den Herbst 2016 noch ein echtes High-End-Smartphone aus China erwartet. Gerüchten zufolge wird das Gerät mit leistungsstarker Hardware auftrumpfen, doch war bislang noch recht unklar, wie es aussehen wird. Einen Tag vor der Präsentation wurden nun aber offenbar doch noch mehrere Bilder geleakt, wie GizmoChina berichtet.

Am 27. September 2016 soll das Xiaomi Mi5s angeblich vorgestellt werden – und wie der neueste Leak vermuten lässt, wird es auch einen größeren Plus-Ableger geben. Wie groß dieses Modell genau sein wird, ist zwar noch nicht klar, doch ist dafür eine Parallele zum iPhone 7 Plus zu erkennen: Wie das Bild auf der rechten Seite bestätigt, erhält das Xiaomi Mi5s Plus wirklich eine Dual-Kamera.

Noch mehr Anleihen aus Cupertino

Die Dual-Kamera und das größere Plus-Modell sind allerdings nicht die einzigen Details, die uns an Apples Premium-Phablet erinnern: Schon das runde Design des Home-Buttons kennen wir vom Hersteller aus Cupertino. Gerüchten zufolge soll das Bauteil im Xiaomi Mi5s zudem genau wie das im iPhone 7 nicht mehr mechanisch arbeiten, sondern mittels Berührungserkennung funktionieren. Ein Fingerabdrucksensor mit Qualcomms neuer Ultraschall-Technik soll ebenfalls darin enthalten sein.

Spannend wird die Vorstellung des Xiaomi Mi5s aber nicht nur wegen der vermuteten Anleihen von Apple. Das Smartphone des chinesischen Herstellers könnte eines der leistungsstärksten Android-Geräte in diesem Jahr werden. Neben dem neuen Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 821 sollen auch 6 GB RAM zum Einsatz kommen