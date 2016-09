Xiaomi Mi5s vorgestellt: High-End-Smartphone im iPhone 7-Stil

Schluss mit den Gerüchten: Das Xiaomi Mi5s wurde nun offiziell vorgestellt. Bestätigt wurden damit viele bereits bekannte Specs, zudem ist eine neue Fingerabdrucksensor-Technologie in dem Smartphone verbaut, wie GizmoChina berichtet. Ein weiteres Highlight soll die Kamera sein. Zudem wird es auch eine Plus-Variante geben.

Mit der offiziellen Vorstellung gibt es nun auch endlich offizielle Bilder zum Xiaomi Mi5s. Optisch erinnert das Gerät mit seinen abgerundeten Ecken und der oberen Gehäusefront an das iPhone 7. Technisch ist das Smartphone aber alles andere als ein weiterer Klon aus China. Wie viele Megapixel die Hauptkamera besitzt, ist noch nicht bekannt, doch es soll sich um ein Kamera-Modul von Sony handeln. Der Bildsensor sei um 61 Prozent größer als die im iPhone 6s verbaute Komponente, was beispielsweise für Bilder mit hohem Detailgrad sorgen könnte. Xiaomi behauptet, die Kamera würde sogar Fotos vom Sternenhimmel möglich machen. Ein erstes Testbild hinterließ auch bei uns schon einen guten Eindruck.

Ultraschall-Fingerabdrucksensor

Bestätigt wurde nun auch, dass im Xiaomi Mi5s ein Snapdragon 821-Chipsatz verbaut ist. Bisher ist zum Arbeitsspeicher nur bekannt, dass es sich um LPDDR4 RAM handelt; zwar wird davon ausgegangen, dass 4 GB RAM verbaut sind, doch dieses Detail wurde vom Hersteller noch nicht bestätigt. Je nach Modell könnt Ihr auf 64 GB oder 128 GB internen Speicher zurückgreifen. Mit einer Bilddiagonalen von 5,15 Zoll gehört das Smartphone nicht zu den größten Geräten am Markt.

Allerdings soll mit dem Xiaomi Mi5s Plus auch ein Modell mit 5,7-Zoll-Display kommen, das – auffällig ähnlich zum iPhone 7 Plus – eine Dual-Kamera bietet. Diese besitzt womöglich keinen optischen Zoom, sondern besteht aus zwei 13-MP-Modulen mit unterschiedlichen Bildverarbeitungen. Ein Sensor erfasst Bild-Informationen in Farbe, der andere in Schwarz-Weiß. Dafür befindet sich der Fingerabdrucksensor hier auf der Geräterückseite und verfügt nicht über die Ultraschall-Technologie vom kleineren Modell.

Wie nämlich vorher aus der Gerüchteküche bekannt und durch einen Teaser angedeutet, besitzt das Xiaomi Mi5s einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor – weltweit als erstes Smartphone. Das Xiaomi Mi5s mit 64 GB Speicher kostet laut Hersteller umgerechnet 300 Dollar, die 128 GB Variante 345 Dollar. Beim größeren Xiaomi Mi5s Plus wird es eine Ausführung mit 4GB RAM und 64 GB Speicher für umgerechnet 345 Dollar geben sowie ein Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz für 390 Dollar. Ab dem 29. September 2016 sind die Geräte im offiziellen Xiaomi-Shop erhältlich.