Xiaomi Mi6X: Das ist die mutmaßliche Ausstattung

Das Xiaomi Mi6X kommt offenbar mit einem Mittelklasse-Chipsatz: Im Netz sind nun Details zu der Ausstattung des Smartphones aufgetaucht. Selbst Daten zu der verbauten Kamera werden nun genannt. Das Portal XDA-Developers hat zudem die Xiaomi-Firmware analysiert und ebenso einige Angaben entdeckt.

Aus der Firmware soll hervorgehen, dass in dem Xiaomi Mi6X ein Snapdragon 660 mit einer Taktung von 2,0 GHz verbaut wird; normalerweise taktet der Chipsatz allerdings mit 2,2 GHz. Bei dem Display soll es sich um ein LCD handeln, das laut der Zertifizierungsbehörde TENAA 5,99 Zoll in der Diagonale misst und mit 2160 x 1080 Pixeln in Full HD Plus auflöst.

Drei Versionen, aber kein NFC

Laut TENAA gibt es vom Ableger des Xiaomi Mi6 insgesamt drei Varianten: 4 GB RAM und 32 GB Speicher, 6 GB RAM und 64 GB Speicher sowie 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Ein Slot für eine microSD-Karte und eine Infrarot-Schnittstelle gibt es wohl auch, NFC fehlt dagegen, so die Quelle. Der Akku hat anscheinend eine Kapazität von 2910 mAh.

Die Dualkamera setzt sich offenbar aus den Sensoren Sony IMX486 mit 12 MP und Sony IMX376 mit 20 MP zusammen. Beide Linsen sollen eine Blende von f/1.8 besitzen. Die Frontkamera kommt wohl ebenfalls aus dem Hause Sony (IMX376) und löst mit 20 MP auf. Die Blende liegt hier bei f/2.2. Das Gerät unterstützt angeblich die Aufnahme von 4K-Videos mit 30 fps und verfügt über einen Portrait-Modus. Ein optischer Zoom fehlt anscheinend. Auf dem Xiaomi Mi6X, das wohl am 25. April vorgestellt wird, sei Android 8.1 Oreo vorinstalliert.