Xiaomi Mi6X: So teuer soll es werden

Aus der Gerüchteküche sind schon viele mutmaßliche Details zu dem Xiaomi Mi6X bekannt. Noch ist aber unklar, wie viel die verschiedenen Ausführungen des Smartphones kosten könnten. Zumindest die Preise für den chinesischen Markt sind offenbar im Internet aufgetaucht. Demnach wird das Andorid-Gerät zu einem günstigen Preis in den Handel kommen.

Das Xiaomi Mi6X soll zum Marktstart in China mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher umgerechnet knapp 240 Euro kosten, berichtet GizmoChina. Sollen es 6 GB Arbeitsspeicher sein, liegt der Preis angeblich bei knapp 265 Euro. Damit soll das Smartphone etwas teurer als das Xiaomi Mi5X ausfallen, das zu der Veröffentlichung in China mit 32 GB internem Speicher und 4 GB RAM umgerechnet ab 200 Euro in den Handel gekommen ist.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Mix 2 Global Version

Auch günstig in Deutschland?

Sollten diese Angaben der Wirklichkeit entsprechen, müssen wir allerdings noch erwähnen, dass die Preise wohl eher nicht ohne Anpassungen für andere Regionen übernommen werden können. Wie viel die Ausführungen des Xiaomi Mi6X in Deutschland inklusive Mehrwertsteuer letztendlich kosten könnten, ist noch unklar – sollte es hierzulande ohne Umwege über Importeure erscheinen.

Angeblich ist im Xiaomi Mi6X ein Snapdragon 660 verbaut – Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz. Das Display selbst soll in Full HD Plus auflösen und über das moderne 18:9-Format verfügen. Auf der Rückseite kommt wohl eine Dualkamera zum Einsatz, die mit 20 MP und 8 MP auflöst. Ein Kopfhöreranschluss ist offenbar nicht vorhanden. Mehr erfahren wir am 25. April 2018: In wenigen Tagen wird der chinesische Hersteller das Smartphone offiziell enthüllen.