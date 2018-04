Xiaomi Mi6X zeigt sich kurz vor offizieller Präsentation

Die Enthüllung des Xiaomi Mi6X erfolgt vermutlich am 25. April 2018. An diesem Tag veranstaltet der Hersteller ein Launch-Event in China. Fotos sollen das Smartphone nun aber bereits einen Tag vorher zeigen.

Die Bilder des mutmaßlichen Xiaomi Mi6X sollen von der chinesischen Plattform Weibo stammen. Eines davon seht ihr in dem Tweet von Slashleaks unter diesem Artikel. Darin ist das Gerät in zwei verschiedenen Farbvarianten abgebildet. Während rechts eine schwarze Ausführung zu sehen ist, soll es sich bei der linken um die goldene Version handeln, wie GizmoChina berichtet. Das Smartphone wird angeblich in den Farben "Cherry Pink", "Red Flame", "Sand Gold", "Glacier Blue" und "Black" erscheinen.

Zweimal 20 Megapixel

Die Schutzfolie auf der Vorderseite der Smartphones verrät offenbar, dass sowohl die Front- als auch die Hauptkamera auf der Rückseite des Xiaomi Mi6X mit 20 MP auflösen. Außerdem stehe darauf, dass das Gerät Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 660 besitzt. Darüber hinaus scheint das Smartphone einen relativ schmalen Rand zu haben, der oben und unten etwas breiter ausfällt als an den Seiten.

Das zweite Bild soll beide Ausführungen des Xiaomi Mi6X von hinten zeigen. Anscheinend besteht das Gehäuse des Geräts aus Metall. Ebenfalls auf dem Foto erkennbar ist eine Dualkamera, die der des iPhone X ähnlich sieht. Sie befindet sich in der linken oberen Ecke. Zwischen den untereinander angeordneten Objektiven befindet sich der LED-Blitz. Den Fingerabdrucksensor platziert Xiaomi offenbar mittig im oberen Drittel der Rückseite. Schon am 25. April erhalten wir mutmaßlich Gewissheit zu Ausstattung und Design des Mi6-Nachfolgers.