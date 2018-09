Xiaomi Mi8: Der Hersteller plant offenbar eine günstige Variante

Das Xiaomi Mi8 ist euch zu teuer? Womöglich erscheint bald eine günstigere Version des Top-Smartphones. In einer Datenbank ist ein entsprechendes Mittelklasse-Gerät aufgetaucht – womöglich handelt es sich um ein Modell, das schon zuvor in der Gerüchteküche erwähnt worden ist. Genannt werden auch einige Details zur Ausstattung.

Ein Smartphone mit der Bezeichnung "M1808D2TE" ist bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde TENAA gelistet, wie Android Authority berichtet. Hinter der Modellnummer soll sich eine Variante des Xiaomi Mi8 verbergen, die eine etwas schlechtere Ausstattung als das Top-Modell mitbringt. So sei ein Prozessor verbaut, der mit 2,2 GHz taktet – es könnte sich daher wohl um einen der beiden Mittelklasse-Chipsätze Snapdragon 710 oder Snapdragon 670 handeln.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Mix 2 Global Version

Ist es das Mi8 Youth?

Offenbar ist ein Display verbaut, das 6,26 Zoll in der Diagonale misst und in Full HD Plus auflöst. Somit wäre der Screen so groß wie der des Mi8-Flaggschiffes. Dem Eintrag zufolge soll der Ableger des Xiaomi Mi8 außerdem 4 bis 8 GB Arbeitsspeicher mitbringen. Je nach Ausführung sollen 32 bis 128 GB Speicherplatz vorhanden sein. Auf der Rückseite befindet sich angeblich eine Dualkamera, von der mindestens eine Linse mit 12 MP auflöst. Die Frontkamera soll ein 24-MP-Auflösung mitbringen.

Erst kürzlich war die Rede von dem günstigen Ableger Xiaomi Mi8 Youth. Gut möglich, dass es sich bei dem Gerät aus der Behörden-Datenbank um dieses Modell handelt. Vom ebenfalls etwas günstigeren Xiaomi Mi8 SE würde sich das unbekannte Gerät etwa durch den größeren Bildschirm abheben. Die Leistung könnte bei beiden Smartphones nahezu identisch sein.

Zwar gibt es noch keinen Termin, doch schon "sehr bald" soll der neue Ableger vorgestellt werden. Gerüchten zufolge erfolgt dann ebenfalls die Enthüllung der Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition – ein Modell, das voraussichtlich einen Fingerabdrucksensor im Display mitbringt. Über dieses Feature verfügt die bereits erhältliche Explorer Edition mit transparenter Rückseite.