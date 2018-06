Xiaomi Mi8 Explorer Edition: Einige Komponenten haben keine Funktion

Was am Innenleben des Xiaomi Mi8 Explorer Edition ist echt?

Mehr Schein als Sein? Xiaomi hat sein aktuelles Vorzeigemodell Xiaomi Mi8 in mehreren Versionen vorgestellt. Die sogenannte "Explorer Edition" verfügt unter anderem über eine durchsichtige Rückseite, die einen Blick auf die Komponenten des Smartphones ermöglicht. Doch nicht alles davon ist offenbar echt.

So hätten aufmerksame Beobachter bereits direkt nach der Präsentation des Xiaomi Mi8 Explorer Edition angemerkt, dass die Hauptplatine im Vergleich zu anderen Smartphones merkwürdig aussehe, wie Android Police berichtet. Dabei gehe es nicht darum, dass die einzelnen Komponenten Labels tragen; dies sei dadurch zu erklären, dass Xiaomi es damit dem Laien erleichtert, die Einzelteile des Smartphones gut zu erkennen.

Kein Aufkleber auf der Hülle

Vielmehr gehe es um die Anordnung und den Aufbau von Chipsatz und Co. So sei es zum Beispiel ungewöhnlich, dass zwischen den Einzelteilen auf der Hauptplatine so viel Platz ist; einige Teile sähen komplett anders aus als üblich; und schließlich fehlten wichtige Komponenten, so zum Beispiel eine kühlende Abdeckung über dem Haupt-Prozessor. Die Unterschiede sind so groß, dass bereits die Vermutung im Umlauf war, dass Xiaomi im Mi8 gar keine durchsichtige Rückseite verbaut, sondern die Hülle nur mit einem Aufkleber versehen hat.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Aufkleber-Theorie nicht stimmt. Aber tatsächlich scheint es auf der Hauptplatine Teile zu geben, die keine andere Funktion haben, als gut auszusehen. Das Xiaomi Mi8 Explorer Edition greift einen Trend der letzten Jahre auf: So hat beispielsweise der YouTube-Kanal JerryRigEverything mehrfach Flaggschiffe mit einer transparenten Rückseite versehen. Das kürzlich vorgestellte HTC U12 Plus ist bereits ab Werk mit diesem Merkmal versehen – und tatsächlich sehen die Innereien im Vergleich zum Mi8 eher funktional als schön aus.