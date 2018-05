Xiaomi Mi8: neue Hinweise auf Fingerabdrucksensor im Display

Bietet das Xiaomi Mi8 einen Fingerabdrucksensor, der in das Display integriert ist? Seit Langem gibt es das Gerücht, dass Xiaomi dieses Feature in seinem nächsten Flaggschiff untergebracht hat. Kurz vor der Präsentation des Smartphones äußert sich nun ein angeblicher Insider.

In den letzten Tagen gab es eine Menge Leaks zum Xiaomi Mi8, inklusive Bilder, die das Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite zeigen. Doch ein Industrie-Insider hat nun laut GizmoChina bestätigt: Der Nachfolger des Xiaomi Mi6 verfügt über einen Fingerabdrucksensor im Display. Bislang ist das Vivo Apex eines der ersten Smartphones mit diesem Feature, für das auch eine Serienproduktion geplant ist.

Erscheinen mehrere Versionen?

Möglich sei aber, dass es verschiedene Versionen des Xiaomi Mi8 für unterschiedliche Märkte geben wird. So sollen bereits zwei Versionen des Top-Smartphones zertifiziert worden sein. Bleibt zu hoffen, dass die Ausführung mit Fingerabdrucksensor im Display nicht nur in China erscheint – so wie zum Beispiel das Vivo X20 Plus UD. Vor Kurzem ist bereits ein Video erschienen, in dem das Sicherheits-Feature angeblich in Aktion zu sehen ist.

Das Xiaomi Mi8 wird am 31. Mai 2018 auf einem speziellen Event enthüllt. Das mit Spannung erwartete High-End-Smartphone bringt unter anderem eine Frontkamera mit, die den Gerüchten zufolge animierte Emojis ermöglichen soll – ähnlich wie Apples iPhone X. Außerdem ist eine herausragende Dualkamera im Gespräch, sowie der Verzicht auf einen klassischen Kopfhöreranschluss. Ende Mai erfahren wir, welche Ausstattung das Gerät tatsächlich besitzt.