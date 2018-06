Xiaomi Mi8 soll im August nach Europa kommen – ohne 256 GB Speicher

Das Xiaomi Mi8 ist mittlerweile offiziell, doch das für Deutschland wichtige LTE Band 20 unterstützt das Smartphone nicht. Es soll aber noch eine Version des Flaggschiffs erscheinen, bei der das anders ist. Lange dauert es bis zum Marktstart in Europa offenbar nicht mehr.

Der Schweizer Online-Händler Alltron hat offenbar eine Variante des Xiaomi Mi8 für Europa in seinem Shop aufgenommen, wie WinFuture berichtet. Sofern die Angaben korrekt sind, wird das Flaggschiff ab Anfang August 2018 in der Schweiz verkauft. Allerdings sollen nur die Ausführungen mit 6 GB RAM und 64 GB oder 128 GB Speicherplatz in dieser Region verkauft werden. Offenbar wird es das Modell mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher nicht in Europa geben.

Keine Explorer Edition für Europa?

Aus dem Angebot lässt sich ebenso ableiten, dass die Explorer Edition des Xiaomi Mi8 anscheinend nicht nach Europa kommt. Dabei handelt es sich um eine High-End-Ausführung des Smartphones mit durchsichtiger Glasrückseite. Sie verfügt außerdem über einen Fingerabdrucksensor im Display und als erstes Android-Gerät weltweit über eine 3D-Gesichtserkennung. Es sei aber möglich, dass der chinesische Hersteller die Explorer Edition in Europa zu einem späteren Zeitpunkt noch veröffentlicht.

Sofern der Online-Händler sich die Angaben nicht nur einfach ausgedacht hat, ist es nicht auszuschließen, dass der Verkauf des Xiaomi Mi8 ebenfalls im August oder nur etwas später auch in Deutschland startet. Das Top-Modell soll in der Schweiz umgerechnet ab ungefähr 477 Euro in den Handel gehen. Für die Ausführung mit 128 GB Speicherplatz sollen umgerechnet knapp 520 Euro fällig werden.

Bei einer Variante mit LTE Band 20 dürfte sich auch der Import des Smartphones lohnen. Nur sollte der Kauf deutlich bequemer und einfacher sein, wenn es das Xiaomi Mi8 hierzulande ganz offiziell gibt. Vielleicht müssen wir uns nur noch etwas gedulden, bis sich der chinesische Hersteller zu der Angelegenheit äußert.