Xiaomi Mi8 Youth soll schon bald erscheinen

Das Xiaomi Mi8 ist seit Ende Mai 2018 bereits offiziell. Der Hersteller hat auf seiner Präsentation gleich drei verschiedene Modelle vorgestellt. Nun sollen noch zwei weitere Ausführungen folgen. Das Xiaomi Mi8 Youth und die Screen Fingerprint Edition stehen offenbar in den Startlöchern.

Von der Existenz des Xiaomi Mi8 Youth und des Mi8 Screen Fingerprint Edition will MySmartPrice von einer "vertrauenswürdigen Quelle" erfahren haben. Viel ist zu erstgenannter Ausführung noch nicht bekannt. Der Namenszusatz "Youth" deutet jedoch darauf hin, dass es sich um ein günstigeres Modell für jüngere Nutzer handeln könnte, das einen geringeren Funktionsumfang bietet. Womöglich kommt auch ähnlich wie beim Xiaomi Mi8 SE der etwas langsamere Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 710 zum Einsatz.

Günstig, aber mit großem Display?

Die Quelle liefert keine Hinweise darauf, wie groß das Display des Xiaomi Mi8 Youth ausfallen wird. Denkbar wäre eine Bildschirmdiagonale von 6,21 Zoll. So groß ist auch der Screen des Standard-Mi8. Ein kleineres Display dürfte eher unwahrscheinlich sein, da sich die Youth-Ausführung sonst kaum vom Mi8 SE unterscheiden könnte. Angeblich kommt das Xiaomi Mi8 Youth mit 64 GB Speicherplatz und wahlweise 4 GB oder 6 GB RAM in den Handel. Es sei auch ein Modell mit 128 GB internem Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher geplant. An Farben stehen wohl Spacegrau, Gold und Blau zur Auswahl.

Das Xiaomi Mi8 Screen Fingerprint Edition dürfte der bereits vorgestellten Explorer Edition ähneln. Wie der Name schon sagt, soll der Fingerabdrucksensor im Display verbaut sein. Allerdings besitzt die noch unangekündigte Version offenbar keine transparente Rückseite. Die Screen Fingerprint Edition soll mit 128 GB Speicherplatz und wahlweise 6 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher erscheinen – angeblich in den Farben Schwarz und Gold. Die neuen Android-Geräte sollen "sehr bald" vorgestellt werden – einen Termin gibt es aber noch nicht.