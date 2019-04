Xiaomi Mi9 SE bekommt bärenstarke Limited Edition

Ende Februar 2019 fand die Enthüllung des Xiaomi Mi9 SE statt. Die abgespeckte Variante des Mi9 wird aller Voraussicht nach bald auch in Deutschland erhältlich sein. Für die nun angekündigte Spezialversion gilt dies wohl leider nicht. Dennoch ist diese besonders für Bären-Fans einen Blick wert.

Die Xiaomi Mi9 SE Brown Bear Limited Edition soll am 9. April 2019 auf den Markt kommen – offenbar exklusiv in China. Als besonderes Merkmal trägt das Smartphone das Gesicht eines Cartoon-Bären auf seiner Rückseite, wie ihr in dem Tweet am Ende dieses Artikels seht. Darüber hinaus ist eine Schutzhülle im Lieferumfang enthalten, die den Bären in verschiedenen Posen zeigt. Außerdem erhalten Käufer eine 10.000-mAh-Powerbank und eine Variante der Benutzeroberfläche (MIUI 10), die "Bären-Elemente" beinhalten soll.

Kooperation mit Line Friends

Der Preis für die Xiaomi Mi9 SE Brown Bear Limited Edition liegt umgerechnet bei etwas mehr als 330 Euro. Um welche Konfiguration es sich handelt, ist unklar. Die Standardvariante des Mi9 SE bietet Xiaomi mit 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher ab etwas über 260 Euro an. Mit 128 GB ROM ist das Gerät in China für rund 300 Euro erhältlich.

Die Xiaomi Mi9 SE Brown Bear Limited Edition ist das Ergebnis einer Kooperation mit Line Friends. Diese Marke steht für Charaktere aus der Messaging-App Line, zu denen auch der auf dem Smartphone abgebildete Bär gehört. Zu den in Asien offenbar beliebten Figuren gibt es eine ganze Reihe an Merchandise-Artikeln. Da die Charaktere in unseren Gefilden aber kaum jemand kennt, dürfte sich eine Veröffentlichung der Brown Bear Limited Edition in Deutschland für Xiaomi nicht lohnen.