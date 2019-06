Xiaomi Mi9T: Termin für Präsentation des neuen/alten Smartphones steht

Das Xiaomi Mi9T hat einen Vorstellungstermin: Am 12. Juni 2019 zieht der Hersteller das Tuch von seinem neuen Smartphone. Dies hat Xiaomi auf Twitter verkündet und erste Informationen veröffentlicht. Die beiden Tweets findet ihr am Ende des Artikels.

Das Gerät unterscheidet sich vom Standardmodell unter anderem durch eine fehlende Notch. Während beim Xiaomi Mi9 die Frontkamera in einer solchen Aussparung untergebracht ist, setzt der Ableger wohl auf eine Pop-up-Kamera. Für die vor Kurzem präsentierte unsichtbare Selfiekamera dürfte das Smartphone noch zu früh kommen. Xiaomi arbeitet aber bereits an einer Technologie, bei der die Linse hinter dem Display liegt. Ansonsten sehen sich beide Varianten ziemlich ähnlich.

Passendes Produkt Xiaomi Mi9

Triple-Kamera mit bis zu 48 MP

In einem weiteren Tweet bestätigt Xiaomi zudem einige Daten: Auf der Rückseite befindet sich demnach eine Triple-Kamera, deren Hauptlinse mit 48 MP auflöst. Das Herzstück des Smartphones ist außerdem ein Chipsatz aus dem Hause Qualcomm. Mutmaßlich handelt es sich um einen Snapdragon 855 – und damit den derzeit schnellsten Chip des Unternehmens. Xiaomi setzt darüber hinaus auf einen 4000 mAh großen Akku. Diese Spezifikationen tauchen auch im Datenblatt des Redmi K20 auf.

Handelt es sich bei dem Xiaomi Mi9T also etwa um ein Redmi K20? Dieses Smartphone hat das Unternehmen zuletzt vorgestellt und es hält sich hartnäckig das Gerücht, es handle sich um dieselben Geräte – nur eben mit unterschiedlichen Namen. An der Geschichte scheint allerdings nichts dran zu sein. Inwiefern sich die beiden Handys noch unterscheiden, erfahren wir dann spätestens am 12. Juni. Dann sehen wir wahrscheinlich auch ein Pro-Modell des Xiaomi Mi9T, wie GSMArena berichtet.

Fitnesstracker bekommt Vortritt

Bereits einen Tag vorher ist die Präsentation des Xiaomi Mi Band 4. Der Fitnesstracker soll sich nicht nur optisch von seinem Vorgänger unterscheiden. Im Gespräch ist unter anderem ein größerer Akku. Dies muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass das Mi Band 4 mehr Durchhaltevermögen besitzt. Das Gerät soll ein Farbdisplay bekommen, das am Energiespeicher zehren dürfte. Das Xiaomi Mi Band 3 hat noch einen Bildschirm, der nur eine Darstellung in Schwarz und Weiß beherrscht.