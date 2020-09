Xiaomi: Was MIUI 13 verändern könnte

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir MIUI 12 erstmals auf dem Xiaomi Mi 10 ausprobiert haben. Knapp zwei Monate später ist nun ein Video aufgetaucht, dass ein interessantes MIUI-13-Feature zeigen soll.

Der wenige Sekunden lange Clip zu Beginn dieses Artikels zeigt angeblich das Power-Menü von MIUI 13. Dieses erscheint als schmaler Slider am rechten Bildschirmrand. Zieht ihr diesen nach unten, fährt euer Xiaomi-Smartphone offenbar herunter. Wischt ihr nach oben, soll es anscheinend zu einem Neustart kommen.

Der Power-Slider kann noch mehr

Damit ist es aber noch nicht getan. Ein Tipp in die Mitte des Sliders, ersetzt das Herunterfahren und den Neustart durch zwei neue Optionen. Sparrow News geht davon aus, dass ihr selbst entscheiden könnten, welche Modi oder Funktionen euch darüber zur Auswahl stehen. Denkbar sind etwa Shortcuts zum Stumm- oder Flugmodus. Solche Verknüpfungen gibt es nämlich auch im erweiterten Power-Menü früherer MIUI-Versionen.

MIUI 13: Das Update ist noch weit entfernt

Wir haben es anfangs bereits erwähnt: Xiaomi hat erst vor Kurzem damit begonnen, MIUI 12 auszurollen. Welche Smartphones das Update bereits erhalten haben, erfahrt ihr in unserer Xiaomi-Update-Übersicht. Bis MIUI 13 die ersten Geräte erreicht, wird noch viel Zeit verstreichen. Wir rechnen frühestens Mitte 2021 mit einem in Deutschland verfügbaren Update.

Da sich die kommende Version der Benutzeroberfläche noch im Entwicklungsstadium befindet, ist nicht garantiert, dass das Power-Menü in der gezeigten Form tatsächlich kommt. Gut möglich, dass Xiaomi den Slider noch anpasst oder auch komplett streicht. Auch wenn das Video authentisch sein sollte, könnte die finale Version von MIUI 13 eine ganz andere Lösung bereithalten.

MIUI wird immer besser

Das Update auf MIUI 12 hat Xiaomi Mi 10 und Co. noch mal deutlich aufgewertet. Seit der Aktualisierung steht euch nun endlich ein App-Drawer zur Verfügung. Darüber hinaus glänzt die Benutzeroberfläche in der aktuellen Version mit schickeren Animationen und einem neuen Kontrollzentrum, das an Apples iPhones erinnert. Wir sind schon gespannt, welche Fortschritte in MIUI 13 auf uns warten. Das Video macht jedenfalls Lust auf mehr.