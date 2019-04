Xiaomi patentiert Smartphone mit merkwürdiger Frontkamera

Viele Smartphones haben auf der Vorderseite eine Display-Aussparung, in der die Frontkamera integriert ist. Xiaomi setzt mitunter ebenfalls auf eine sogenannte Notch – interpretiert diese künftig allerdings wohl vollkommen anders.

Der Hersteller könnte bei seinen künftigen Smartphones auf eine umgekehrte Notch vertrauen. Dies geht aus einem kürzlich bei der CNIPA (China National Intellectual Property Administration) eingereichten Patent hervor, das Tiger Mobiles zeigt. Die Kerbe erstreckt sich demnach vom eigentlichen Smartphone-Gehäuse aus nach oben. Sie sitzt quasi auf dem Rand. In der Notch finden Lautsprecher und eine duale Selfiekamera ihren Platz.

Mit Asymmetrie zum Erfolg?

Die Skizzen könnt ihr euch in einem Tweet am Ende des Artikels etwas genauer anschauen. Die Idee ist in jedem Fall außergewöhnlich, da sie die klassische Symmetrie des Smartphone-Gehäuses verändert. Ob ein solches Design wohl erfolgreich sein könnte? Das wird die Zukunft sicher zeigen. Ein solches Patent bedeutet allerdings ohnehin nicht, dass es irgendwann auch in die Produktion geht. Wir sind in jedem Fall gespannt.

In anderen Zeichnungen spielt Xiaomi mit der Idee einer Triple-Frontkamera und einem Slider-Design. Auf einen solchen Schiebemechanismus setzt der Hersteller bereits beim Xiaomi Mi Mix 3. Xiaomi verfolgt dabei das Ziel, seinen Nutzern Geräte zur Verfügung zu stellen, deren Vorderseite möglichst ausschließlich aus Display besteht. Neben schmalen Rändern muss jedoch ein Weg gefunden werden, um die Sensoren für die Selfiekamera zu integrieren. Konkurrent Samsung setzt dafür beim Galaxy A80 zum Beispiel auf eine Kombination aus Schiebe- und Drehmechanismus.