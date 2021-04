Xiaomi scheint weiter an verrückten Design-Ideen zu basteln. In einem nun veröffentlichten Patent zeigt der chinesische Hersteller ein neues Smartphone mit einem sehr ungewöhnlichen Kamera-Design. Aber auch andere Elemente des neuartigen Handys ziehen Blicke auf sich.

Nicht erst seit der riesigen Kamera des Xiaomi Mi 11 Ultra ist das Unternehmen aus China für gewagte Designs und neue Ideen bekannt. Bereits mit der Mi-Mix-Reihe sorgte Xiaomi für Aufsehen. Wie die niederländische Seite LetsGoDigital berichtet, wurde jetzt ein bereits Oktober 2020 eingereichtes Patent mit einem speziellen Smartphone-Design veröffentlicht. Vor allem die Rückkamera fällt dabei mit einer ungewöhnlichen Blitz-Form auf.

Xiaomi-Handy ohne Buttons mit "Blitz-Kamera"

In den am 20. April 2021 veröffentlichten Patent-Bildern zeigt Xiaomi ein unbekanntes Smartphone, das vor allem durch die Kamera auffällt. Nicht etwa ein großes Rechteck oder ein Kreis ziert die Rückseite des Handys. Xiaomi scheint stattdessen fast wortwörtlich einen "Geistesblitz" für dieses auffällige Design genutzt zu haben.

Die einzelnen Linsen sind in ein Kameraelement integriert, das stark an einen Blitz erinnert. Verschiedene Beispiele zeigen dabei unterschiedliche Positionierungen und Ausrichtungen des Moduls. So soll es wahlweise horizontal oder vertikal einsetzbar sein. Trotz der gewöhnungsbedürftigen Form scheint Xiaomi zudem mindestens zwei Linsen unterbringen zu wollen. Die zusätzlichen Kreise könnten außerdem weitere Objektive oder andere Sensoren markieren.

Xiaomi Smartphone with Thunderbolt Camera Designhttps://t.co/rGmGBuQHeW



Design Patent: 2021 Model with Under Screen Camera#Xiaomi pic.twitter.com/gtxQNMqKuM — LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) April 20, 2021

Neben der Kamera fallen aber noch andere Aspekte sofort auf: Das Handy kommt nicht nur ohne eine Notch oder ein Punch-Hole aus, es scheint auch keinerlei Seitentasten zu besitzen. Der fehlende Ausschnitt spricht dem aktuellen Trend zufolge stark für eine Kamera unter dem Display. Auch Xiaomi soll an einer solchen Technologie interessiert sein.

Das gewagte Gesamtbild lässt uns auf ein zukünftiges Gaming-Smartphone tippen. Ob das Modell in dieser Form letztlich je auf den Markt kommen wird, ist natürlich noch unklar. Oft sichern sich Hersteller mit Patenten frühzeitig potenzielle Wege bei der Entwicklung neuer Geräte.

