Xiaomi hat heute während eines Online-Events ein neues Smartphone vorgestellt: Das Poco M3 Pro 5G. Ganz neu scheint das Handy allerdings nicht zu sein, denn es erinnert stark an ein anderes Modell des chinesischen Herstellers.

Auf den ersten Blick wirkt das Xiaomi Poco M3 Pro 5G, das der Hersteller heute präsentiert hat, wie ein neues Smartphone auf dem Markt. Tatsächlich ist es mit dem Redmi Note 10 5G fast identisch – jedenfalls in technischer Hinsicht.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Äußerlich hat der Hersteller allerdings ein wenig nachgearbeitet und dem Poco M3 Pro 5G unter anderem ein gelbes Gehäuse verpasst. Ab morgen um 0:00 Uhr, gewissermaßen also in wenigen Stunden, ist das Smartphone offiziell erhältlich. Kosten soll es je nach Ausführung zwischen 159,90 Euro und 179,90 Euro.

Und so sieht es aus:

So sieht das Poco M3 Pro 5G aus – der Kanarienvogel unter den Smartphones (© 2021 )

Xiaomi Poco M3 Pro 5G – das steckt drin

Wie der Name des Smartphones verrät, bietet das neue Poco-Smartphone vor allem eines: 5G. Sofern ihr also einen passenden Mobilfunkvertrag habt, könnt ihr den schnellen Mobilfunkstandard mit dem Poco M3 Pro 5G nutzen. Das ist aber nicht alles, was das Xiaomi-Handy auf dem Kasten hat. Hier habt ihr die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Display : 90 Hz, 6,5 Zoll, FHD+ DotDisplay mit DynamicSwitch

: 90 Hz, 6,5 Zoll, FHD+ DotDisplay mit DynamicSwitch Interner Speicher : wahlweise 64 GB oder 128 GB

: wahlweise 64 GB oder 128 GB RAM : wahlweise 4 GB oder 6 GB

: wahlweise 4 GB oder 6 GB Prozessor : MediaTek Dimensity 700 (acht Kerne, bis zu 2,2 GHz)

: MediaTek Dimensity 700 (acht Kerne, bis zu 2,2 GHz) Akku : 5000 mAh (18-Watt-Schnelladefunktion)

: 5000 mAh (18-Watt-Schnelladefunktion) Hauptkamera : Triple-Cam mit 48 MP + 2 MP + 2MP

: Triple-Cam mit 48 MP + 2 MP + 2MP Sonstiges: Dual-SIM, 5G-Support, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Kopfhöreranschluss

Das Angebot von 159,90 Euro für die Poco-Variante mit 4 GB Arbeitsspeicher und einem Flashspeicher von 64 GB sowie die Version für 179,90 Euro mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicherplatz ist ab morgen etwa bis zum 28. Mai verfügbar. Aber auch danach ist das neue Xiaomi-Handy mit rund 199,90 Euro bis 229,90 Euro bei der Ausstattung ein echtes Schnäppchen.

Wer auf gedecktere Farben steht, sollte sich das Xiaomi Redmi Note 10 ansehen. Das Handy ist für einen ähnlichen Preis zu haben, mit nahezu identischer Ausstattung.