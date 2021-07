Das nächste Xiaomi-Smartphone steht in den Startlöchern. In Kürze erscheint das Xiaomi Poco X3 GT. Was euch erwartet, das ist offenbar bereits bekannt. Alle gehandelten Specs des Smartphones auf einen Blick.

Das Poco X3 GT wird demnächst seinen globalen Launch feiern, meldet Twitter-Leaker Abhishek Yadav. Ein wichtiges Indiz dafür: Auf dem Server des Herstellers steht bereits eine globale Version von MIUI 12.5 für ein Poco X3 GT zum Download bereit. Varianten für die Türkei und Indonesien gibt es ebenfalls. Es dürfte also nicht mehr so lange dauern, bis das Gerät seinen Release feiert.

Poco X3 GT launching soon globally.

No info about Indian variant yet.



-6.67 FHD+ 120hz LCD display

-GorillaVictus

-Dimensity 1100

-64MP triple rear

-JBL Stereo speakers

-5000mAh battery with 67W fast charging

-X-axis linear motor, NFC 3.0, BT 5.2 & IR

- Android 11#Xiaomi #Poco pic.twitter.com/GGwLDD3sEv — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 16, 2021

Specs des Poco X3 GT: LCD, 120 Hz, 5000 mAh

Xiaomi wird beim Poco X3 GT wohl auf ein 6,67 Zoll großes LC-Display setzen, das in FHD+ auflöst und für eine besonderes flüssige Darstellung von Animationen eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz mitbringt. "Victus"-Glas von Corning soll das Display vor Kratzern und Rissen bewahren. Für eine lange Akku-Laufzeit soll ein Energiespeicher mit 5000 mAh sorgen. Diesen könnt ihr mit 67 Watt schnell wieder aufladen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Mi Smart Fan 2 lite CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Ultraweitwinkel-Nachmodus (Zeige die Schönheit der Nacht)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Auf der Rückseite ist wohl eine Triple-Kamera zu Hause, die ein 64-MP-Objektiv anführt. Ein Ultraweitwinkel (8 MP) und eine Makrolinse (2 MP) vervollständigen das Setup angeblich. Selfies schießt ihr mit einer Kamera, die mit 16 MP auflöst. An Bord sollen auch Stereo-Lautsprecher, ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor und eine IP53-Zertifizierung sein.

Xiaomi und ein alter Bekannter

Das Herzstück ist anscheinend ein MediaTek Dimensity 1100. Unklar ist, ob Xiaomi hierzulande auf 6 oder 8 GB an Arbeitsspeicher setzt und wie groß der interne Speicher sein wird (128 GB oder 256 GB). In China sind mehrere Versionen verfügbar. Hierzulande erwarten wir allerdings nur eine Ausstattungsvariante. China? Ja, angeblich kopiert sich Xiaomi mal wieder selbst. Bei der globalen Version des Poco X3 GT soll es sich um das chinesische Redmi Note 10 Pro 5G handeln. Das wiederum nicht identisch mit dem in Deutschland erhältlichen Note 10 Pro ist: