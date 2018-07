Xiaomi Pocophone soll eines der günstigsten Flaggschiffe in Europa werden

Leistungsfähige Hardware zu einem vergleichsweise günstigen Preis soll das Xiaomi Pocophone F1 bieten. Unter dieser Bezeichnung bringt der chinesische Hersteller angeblich ein interessantes Flaggschiff nach Europa. Das neue Smartphone aus China soll deutlich günstiger sein als vergleichbare Geräte, berichtet Android Authority.

Mit 6 GB RAM, bis zu 128 GB internem Speicher und Qualcomms aktuellen Top-Chipsatz Snapdragon 845 bietet das Xiaomi Pocophone F1 offenbar eine Menge Hightech unter dem Display. Dennoch soll das Smartphone laut dem Journalisten Roland Quandt schon ab 420 Euro in Europa zu haben sein. Damit wäre es eines der günstigsten Flaggschiffe auf dem Markt.

Wohl mit Notch-Display und Dualkamera

Die Variante mit 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher soll in Osteuropa für rund 420 Euro über die Ladentheke gehen, für 6 GB RAM und 128 GB Speicherkapazität verlange Xiaomi rund 460 Euro. Neben diesen Eckdaten seien diverse Videos aufgetaucht, die das neue Smartphone von Xiaomi bereits zeigen sollen. Diesen zufolge besitzt das Xiaomi Pocophone F1 unter anderem ein Display mit Notch und eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Das Design des Geräts erinnert ein wenig an das Xiaomi Mi8.

Xiaomi will sich künftig offenbar stärker auf den europäischen Markt konzentrieren: In der Datenbank der Eurasian Economic Commission tauchten zuletzt einige neue Smartphones des chinesischen Herstellers auf – unter anderem fand darin das Pocophone erstmals Erwähnung. Außerdem sollen auch das Mi Max 3 und das Mi A2 auf dem Weg nach Europa sein. Letzteres soll Xiaomi am 24. Juli 2018 in Spanien vorstellen.