Xiaomi Redmi 10X Pro: Diese Kamera holt euch die Sterne vom Himmel

In Kürze ist es wieder mal an der Zeit für neue Xiaomi-Smartphones: Das Redmi 10X Pro und die anderen Geräte der Reihe feiern am 26. Mai Premiere. Beispiel-Fotos demonstrieren bereits jetzt, zu was die Kamera des Top-Modells in der Lage ist.

In dem gleich folgenden Tweet, seht ihr ein Nachtfoto, für das die Kamera des Xiaomi Redmi 10X Pro verantwortlich zeichnet. Der Hersteller selbst hat es auf Weibo veröffentlicht. Das Wasserzeichen links unten deutet auf das kommende Smartphone hin.

Laut GizmoChina habe der Fotograf einen Modus verwendet, der sich entweder "Starry Track" oder "Romantic Star" nennt. Der Bericht ist diesbezüglich etwas schwammig formuliert. Die englische Übersetzung des chinesischen Weibo-Beitrags fördert wiederum die Bezeichnung "Orbit Mode" zutage.

Xiaomis Produkt-Designer Wang Teng zufolge seien damit Nachtfotos möglich, für die man normalerweise eine Spiegelreflexkamera brauche. Noch dazu sei ein solches Ergebnis viel einfacher zu erzielen als mit einer DSLR.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi 10X Pro: DSRL-Ersatz von Xiaomi?

Mit einer Spiegelreflexkamera nämlich seien diverse manuelle Einstellungen nötig, um ein solches Foto hinzubekommen. Wang Teng bezieht sich dabei auf die Sterne, die im Bild als Schlieren erscheinen. Tatsächlich müsst ihr bei einer DSLR eine Langzeitbelichtung einstellen und den ISO-Wert anpassen, um Sterne so abzubilden. Vor allem aber dauert es auch eine ganze Weile, sogenannte "Star Trails" ("Sternspuren") zu fotografieren.

Wie das Xiaomi Redmi 10X Pro das genau hinbekommt und ob es nicht nur einfacher, sondern auch schneller geht als mit einer Spiegelreflexkamera, ist unklar. Wir tippen auf eine Software-Lösung. Nicht umsonst ist im Wasserzeichen auch von einer "AI Quad Camera" die Rede. Fest steht, dass ihr keine manuellen Einstellungen vornehmen müsst. Die Betätigung des Auslösers allein genüge, sofern ihr euch im richtigen Modus befindet.

Hier einige weitere Nachtfotos vom Redmi 10X Pro, die Xiaomi auf Weibo geteilt hat:

Das haben Redmi 10X Pro und K30 Pro gemein

Laut GizmoChina habe Xiaomi-GM Lu Weibing bereits bestätigt, dass die Kamera des Redmi 10X Pro mit einer optischen Bildstabilisierung (OIS) ausgestattet ist. Damit ist es erst das zweite Smartphone der Marke, das über dieses Ausstattungsmerkmal verfügt. Das andere ist das Redmi K30 Pro. Außerdem bereits bestätigt: Das Redmi 10X Pro bekommt eine Vierfach-Kamera mit 30x-Zoom sowie ein AMOLED-Display. Hört sich bislang eigentlich alles ganz gut an, oder was meint ihr?