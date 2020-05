Vor einer Weile haben wir euch ein Foto-Beispiel von der Kamera des Redmi 10X Pro gezeigt, das offenbar gut angekommen ist. Nun hat Xiaomi das Smartphone in China vorgestellt. Was das Redmi Note 9 damit zu tun hat? Wir verraten es euch.

Das Redmi 10X 4G ist GizChina und diversen anderen Quellen zufolge das gleiche Gerät wie das Redmi Note 9, das Xiaomi heute für den deutschen Markt vorstellen wird.

Redmi 10X 5G und 10X Pro 5G sind allerdings gänzlich andere Smartphones, was sowohl Specs als auch Design verdeutlichen. Letzteres betrifft etwa das im Vergleich zum Note 9 etwas kleinere Kamera-Modul des Redmi 10X (Pro). Außerdem hat sich Xiaomi auf der Vorderseite für eine Wassertropfen-Notch entschieden statt für ein Punch-Hole.

OLED-Displays für beide Modelle

Während das Redmi Note 9 ein LCD mitbringt, spendiert Xiaomi sowohl dem Redmi 10X 5G als auch dem 10X Pro 5G ein offenbar identisches AMOLED-Display. Es misst 6,57 Zoll in der Diagonale und löst mit 2400 x 1080 Pixeln (Full HD+) auf. Die maximale Helligkeit liegt bei 800 Nits, HDR10-Support ist vorhanden. Außerdem befindet sich ein Fingerabdrucksensor im Display.

Auch der Chipsatz ist bei den 5G-Varianten des Redmi 10X (Pro) identisch. Xiaomi setzt auf den MediaTek Dimensity 820 5G, der in einer ähnlichen Liga spielen soll wie Qualcomms Snapdragon 765G (gehobene Mittelklasse). Dem Prozessor zur Seite stehen beim Standardmodell wahlweise 6 oder 8 GB RAM: Das Redmi 10X Pro 5G gibt es dagegen nur mit 8 GB Arbeitsspeicher. Hier die einzelnen Konfigurationen in China samt zugehöriger (umgerechneter) Preise:

Redmi 10X

6 GB RAM / 64 GB Speicherplatz: 205 Euro

6 GB / 128 GB Speicherplatz: 230 Euro

8 GB / 128 GB Speicherplatz: 270 Euro

8 GB / 256 GB Speicherplatz: 308 Euro

Farben: Blau, Violett, Gold

Redmi 10X Pro

8 GB RAM/ 128 GB Speicherplatz: 308 Euro

8 GB / 256 GB Speicherplatz: 333 Euro

Farben: Blau, Violett, Gold

Wie üblich lassen sich die Preise allerdings nicht eins zu eins auf den deutschen Markt übertragen. Ohnehin ist bislang noch nicht klar, ob – und unter welcher Bezeichnung – das Redmi 10X (Pro) 5G überhaupt nach Deutschland kommen wird.

Redmi 10X (Pro) 5G: Die Kamera macht den Unterschied

So weit so gut – wie aber unterscheiden sich Redmi 10x 5G und 10X Pro 5G nun? Xiaomi verbaut jeweils andere Kameras. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:

Redmi 10X 5G: Triple-Kamera

48 MP Hauptlinse

8 MP Ultraweitwinkel

2 MP Tiefensensor

Redmi 10X Pro 5G: Quad-Kamera

48 MP Hauptlinse

8 MP Ultraweitwinkel

8 MP Tele (30-facher Digital-Zoom)

5 MP Makro (für Nahaufnahmen)

Auch die Frontkamera unterscheidet sich: Bei Standard-Modell löst sie mit 16 MP auf, bei der Pro-Ausführung mit 20 MP. Letztere ermöglicht außerdem Fast Charging mit 33 Watt, während das günstigere Redmi 10x 5G "nur" mit bis zu 22,5 Watt auflädt. Die Akkukapazität wiederum ist mit 4520 mAh identisch. Als Betriebssystem dient in beiden Fällen Android 10 mit MIUI 12. Chinesisches Release-Datum für das Redmi 10x 5G ist der 1. Juni 2020. Das Pro-Modell feiert in Xiaomis Heimatmarkt am 5. Juni Premiere.