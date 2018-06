Xiaomi Redmi 6 Pro mit Notch angeblich auf neuen Fotos zu sehen

Der Nachfolger des Xiaomi Redmi 5 Plus (Bild) soll bald erscheinen

So könnte das Xiaomi Redmi 6 Pro aussehen: Im Internet machen wieder Bilder die Runde, auf denen angeblich das neue Smartphone aus China zu sehen ist. Sollten die Fotos echt sein, weist der Nachfolger des Xiaomi Redmi 5 Plus eine Eigenschaft auf, die viele aktuelle Android-Smartphones besitzen: eine Notch.

Nun sind neue mutmaßliche Fotos des Redmi 6 Pro aufgetaucht, die unter anderem von Slashleaks veröffentlicht wurden. Die Notch am oberen Displayrand fällt demnach schmaler aus als zum Beispiel die des iPhone X. Allerdings besitzt das Smartphone aus China auch keine Sensoren für eine dreidimensionale Abtastung des Gesichts. Xiaomi hat bereits angedeutet, dass der Bildschirm ein 19:9-Format besitzt. Das Display soll in der Diagonale 5,84 Zoll messen und in Full HD+ auflösen.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Mix 2 Global Version

Präsentation schon Ende Juni

Das Xiaomi Redmi 6 Pro soll sowohl vorne als auch hinten eine Dualkamera besitzen, deren Linsen jeweils mit 12 und 5 MP auflösen. Auf der Rückseite befindet sich zudem ein Fingerabdrucksensor. Zur Ausstattung gehört außerdem mutmaßlich ein Snapdragon 625 sowie ein Arbeitsspeicher, der je nach Modell 2, 3 oder 4 GB umfasst. Als interner Speicherplatz stehen angeblich wahlweise 16, 32 oder 64 GB zur Verfügung.

Xiaomi hat das Redmi 6 und das Redmi 6A bereits offiziell enthüllt – nun warten viele Interessenten noch gespannt auf die Präsentation des Pro-Ablegers. Wahrscheinlich wird das Unternehmen die Enthüllung schon in wenigen Tagen vollziehen: Gerüchten zufolge ist der 25. Juni 2018 das Datum dafür. Dann werden wir auch wissen, ob die nun aufgetauchten Bilder tatsächlich dieses Smartphone zeigen.